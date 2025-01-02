馬斯克76歲母親成中國網紅　出自傳、走紅地氈、代言接到手軟

世界首富馬斯克（Elon Musk）近兩年獲全球媒體矚目，她的母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）也不是什麼閒人，近年來她意外在中國受到關注，出席各種盛大活動、為中國化妝品和時尚品牌走紅地氈，更為她的中文版自傳《人生由我》（A Woman Makes A Plan，又譯《女人的計畫》）舉行簽書會。



英國《衛報》（Guardian）報道指，76歲的梅耶生於加拿大，在南非長大，曾為了事業和家庭滿世界跑，還曾當過模特和營養師。她人生故事中的某些元素使她在中國特別有吸引力。

她對自己是家庭暴力的倖存者持開放態度，又從家庭主婦轉型為世界知名的超模，並成功將自己的孩子撫養成億萬富翁。有內地粉絲在微博感嘆：「這個劇本比好萊塢（港譯荷里活）大片還精彩！」

馬斯克與中國廣泛的業務往來，為她打開了新市場崇拜者的大門，令她的故事在中國越來越為人所知。有中國網民在社交媒體上稱讚：「作為一個獨立、自立、掌控自己生活的女性榜樣，她從小就在家庭的影響下獲得了豐富的經驗。因為多國的生活經歷，她對文化和生活更加寬容，一次次選擇離開自己的舒適區。」

近年她接下多個中國品牌的代言：包括中國智能手機品牌Oppo的全球大使、床墊品牌AISE Baobaod的代言人，還曾為時尚品牌江南布衣 (JNBY) 走秀......這些商業代言幫助她在中國社交媒體上吸引了大批追隨者。

2023年5月，梅耶（Maye Musk）與中國女星范冰冰一起走上康城影展的紅地氈（Getty）

梅耶還稱自己每個月都會到訪中國，這使得她在這個國家變得很受歡迎。她也明確地表達過她對這個國家的感受： 「中國在道路、隧道、建築、基礎設施和港口方面都非常先進。每次訪問的時候都讓我印象深刻。」

據信，梅耶很快會在中國推出自己的品牌，可能是與健康或健身相關的品牌，以繼續利用她和她兒子馬斯克在中國的關注度賺錢。