母親節｜Elon Musk媽媽IG開心曬禮物　乖仔貼心之選是中國製造

美國電動車生產商行政總裁馬斯克（Elon Musk）的媽媽梅耶・馬斯克（Maye Musk）在社交媒體Instagram發布她收到母親節禮物的照片。她笑容滿面拿着一款按摩腰帶並發文：「謝謝你送給我這麼可愛的禮物，我期待使用它。」



九派新聞記者稱，有網民認出這款產品的品牌來自中國。

公司網站資料顯示，生產這款腰帶的SKG成立於2007年，「是一家專注於為個人與家庭提供智能可穿戴健康產品的高新技術企業。」

SKG顧客服務熱線工作人員稱，她手中的按摩儀產品型號為G7豪華款，是最新款腰部按摩儀。它跟其他款式不同，在具備脈沖電流功能的基礎上，新增物理震動功能。

已有網上平台以「馬斯克送媽媽母親節禮物」的宣傳語句促銷這款腰部按摩儀器。購買頁面顯示，估計「到手價」為人民幣1399元（約1,512港元）。

顧客服務員被問及馬斯克是否與SKG有合作時，他僅表示馬斯克的媽媽也是公司產品的用戶。

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