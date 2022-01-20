Tesla創辦人馬斯克母親竟係名模　73歲活躍時裝界獲封最強美魔女

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）無人不曉，除了曾是全球首富，言行亦非常出位。其實馬斯克的母親Maye Musk都同樣來頭不小，在模特兒界打拼多年，73歲仍然活躍於時尚圈，成為圈中最出名的銀髮族模特兒外，亦是營養學雙碩士，絕對是美貌與智慧並重。

馬斯克母親Maye原來是名模。（Getty Images）

73歲的Maye Musk選過南非小姐選美比賽被選入決賽，於15歲時憑高䠷的身材及深邃的五官成為模特兒。擔任模特兒多年，Maye至今仍不時登上時裝雜誌的封面，輕鬆駕馭不同風格的時尚造型，成為圈中數一數二的銀髮族模特兒。她曾在訪問中表示，從不會覺得自己老，認為不同年齡的女性都能夠展現不同得時尚面貌。

有不少巨星名模都害怕看到自己老去的樣子，不過Maye就選擇擁抱自己真實的一面。她曾經透露在快將60歲時看厭了自己金髮的樣子，便決定停止染髮，任由白髮生長，然後把頭髮剪短。至今銀髮就成為了Maye Musk自信的標誌，更顯她的韻味，獲封最強美魔女。雖然年紀七十有三，但Maye仍堅持打扮出席不同的時尚活動，並表示只要心境年輕，沒有事做不到。

Maye Musk充滿自信，不介意年華老去，更擁抱最真實的自己。（IG/@mayemusk）

其實Maye Musk的一生波折重重，在前夫長期家暴之下，在31歲才能脫離這段婚姻。Maye擔起了照顧三個子女的重擔，但她仍積極求學，先後修讀營養學雙碩士，成為專業營養師。Maye於2019年推出了自傳《A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success》，鼓勵一眾現代女性。

Maye於2019年推出了自傳《A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success》，鼓勵一眾現代女性。（網上圖片）

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