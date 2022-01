Tesla創辦人馬斯克母親竟係名模　73歲活躍時裝界獲封最強美魔女

Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)無人不曉,除了曾是全球首富,言行亦非常出位。其實馬斯克的母親Maye Musk都同樣來頭不小,在模特兒界打拼多年,73歲仍然活躍於時尚圈,成為圈中最出名的銀髮族模特兒外,亦是營養學雙碩士,絕對是美貌與智慧並重。

馬斯克母親Maye原來是名模。(Getty Images)

73歲的Maye Musk選過南非小姐選美比賽被選入決賽,於15歲時憑高䠷的身材及深邃的五官成為模特兒。擔任模特兒多年,Maye至今仍不時登上時裝雜誌的封面,輕鬆駕馭不同風格的時尚造型,成為圈中數一數二的銀髮族模特兒。她曾在訪問中表示,從不會覺得自己老,認為不同年齡的女性都能夠展現不同得時尚面貌。

有不少巨星名模都害怕看到自己老去的樣子,不過Maye就選擇擁抱自己真實的一面。她曾經透露在快將60歲時看厭了自己金髮的樣子,便決定停止染髮,任由白髮生長,然後把頭髮剪短。至今銀髮就成為了Maye Musk自信的標誌,更顯她的韻味,獲封最強美魔女。雖然年紀七十有三,但Maye仍堅持打扮出席不同的時尚活動,並表示只要心境年輕,沒有事做不到。

Maye Musk充滿自信,不介意年華老去,更擁抱最真實的自己。(IG/@mayemusk)

其實Maye Musk的一生波折重重,在前夫長期家暴之下,在31歲才能脫離這段婚姻。Maye擔起了照顧三個子女的重擔,但她仍積極求學,先後修讀營養學雙碩士,成為專業營養師。Maye於2019年推出了自傳《A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success》,鼓勵一眾現代女性。

Maye於2019年推出了自傳《A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success》,鼓勵一眾現代女性。(網上圖片)

