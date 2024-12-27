內地男「學5個單詞就勇闖美國」　紐約賣這中國玩具意外掀搶購潮

只會「two dollar」幾個英文單字，一名大陸網紅勇闖紐約賣陸製玩具，竟賣到產地缺貨！



這個網名「刀樂哥」的男子賣「爆眼龍」捏捏樂等小玩具，儘管只會說簡單英文，卻依然賣翻玩具，網友直呼神奇。

網民笑言刀樂哥背5個英文單詞就勇闖美國。（微博影片截圖）

視頻爆紅帶動國內搶購潮 廠商：已賣到缺貨（點圖放大瀏覽）：

+ 12

《上游新聞》報道，根據影片顯示，網名「刀樂哥」的網紅在紐約街頭一邊喊著「two dollar」，一邊打開黑色背包展示小玩具，面對外國顧客詢問，他只會使用「two dollar」、「thank you」、「beautiful」等簡單用語，但卻完全不妨礙他將爆眼龍捏捏樂、鑰匙鏈、傳輸線等商品，賣給外國消費者。他的影片曝光後，立即吸引大批網友關注，網路粉絲數已達78.8萬，獲讚544萬，有網友形容他：

英語書翻了第一頁，就出國了。

報道指出，由於「刀樂哥」暴紅，竟意外帶動「爆眼龍捏捏樂」熱賣，浙江省義烏市一名業者透露，最近已經沒有這款貨品，「主要就是出貨量大了」。另一名業者也說：

貨已經出完了，做不出來，之前的庫存已經沒了，做不出來也沒辦法。

他透露，以往「爆眼龍捏捏樂」夏天熱賣，冬天較乏人問津，但隨著「刀樂哥」走紅，近日收到訂單數量是夏天的2倍之多。

【延伸閱讀】【地攤經濟】3小時賣過千雞腳 成都天才靠這神操作KO同街4對手

【延伸閱讀】【地攤經濟】3小時賣過千雞腳 成都天才靠這神操作KO同街4對手

點圖放大瀏覽：

+ 17

【相關圖輯】地攤經濟成熱話 假如草間彌生與新海誠等日本大師擺攤會賣什麼？（點圖放大瀏覽）：

+ 10

延伸閱讀：

陸體操冠軍當性感網紅 帳號再被禁「631萬粉絲清剩4萬」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】