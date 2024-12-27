內地男「學5個單詞就勇闖美國」 紐約賣這中國玩具意外掀搶購潮
撰文：中天新聞網
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只會「two dollar」幾個英文單字，一名大陸網紅勇闖紐約賣陸製玩具，竟賣到產地缺貨！
這個網名「刀樂哥」的男子賣「爆眼龍」捏捏樂等小玩具，儘管只會說簡單英文，卻依然賣翻玩具，網友直呼神奇。
視頻爆紅帶動國內搶購潮 廠商：已賣到缺貨（點圖放大瀏覽）：
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《上游新聞》報道，根據影片顯示，網名「刀樂哥」的網紅在紐約街頭一邊喊著「two dollar」，一邊打開黑色背包展示小玩具，面對外國顧客詢問，他只會使用「two dollar」、「thank you」、「beautiful」等簡單用語，但卻完全不妨礙他將爆眼龍捏捏樂、鑰匙鏈、傳輸線等商品，賣給外國消費者。他的影片曝光後，立即吸引大批網友關注，網路粉絲數已達78.8萬，獲讚544萬，有網友形容他：
英語書翻了第一頁，就出國了。
報道指出，由於「刀樂哥」暴紅，竟意外帶動「爆眼龍捏捏樂」熱賣，浙江省義烏市一名業者透露，最近已經沒有這款貨品，「主要就是出貨量大了」。另一名業者也說：
貨已經出完了，做不出來，之前的庫存已經沒了，做不出來也沒辦法。
他透露，以往「爆眼龍捏捏樂」夏天熱賣，冬天較乏人問津，但隨著「刀樂哥」走紅，近日收到訂單數量是夏天的2倍之多。
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