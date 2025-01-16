特朗普新就職肖像公布　網民熱議：與入獄「大頭照」神似

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於1月20日上任，白宮首席攝影師特羅克（Daniel Torok）16日在社交平台X（舊稱Twitter）上傳特朗普和候任副總統萬斯（JD Vance）的官方就任肖像。圖中特朗普面部角度神似前年8月在亞特蘭大監獄拍的「大頭照」，引發網民熱議。



▼特朗普和萬斯的新官方照

照片中，即將成為第47屆美國總統的特朗普頭部稍稍向下、神情嚴肅、眼神尖銳地盯着鏡頭。這令人聯想到2023年8月，特朗普被控涉嫌干預2020年大選結果後，到佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）富爾頓縣（Fulton County）監獄拍下的大頭照。

2023年8月24日，特朗普抵達佐治亞州亞特蘭大市富爾頓縣監獄，拍下了大頭照。（Reuters）

除了領帶顏色從紅變成藍，有網民指出新肖像照與舊照片角度神似，不禁令人浮想翩翩：「看起來很熟悉。」「他們是不是在諷刺民主黨人？」