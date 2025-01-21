特朗普就職｜梅拉尼婭「冇眼睇」形象現身　吸睛之餘不失時髦

梅拉尼婭（Melania Trump）在丈夫特朗普（Donald Trump，又譯川普）的美國總統就職典禮上穿着的服裝具有她最喜歡的第一夫人風格的所有特徵：俐落的剪裁、細高跟鞋和誇張的頭飾，既嚴肅又時髦。



第一夫人為就職典禮挑選的設計師一向是人們關注的焦點，這也是一個傳遞訊息的機會。梅拉尼婭此次選擇了紐約設計師Adam Lippes設計的服裝和Eric Javits設計的帽子，這是一個明顯的轉變。

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在她丈夫2017年的就職典禮上，她當時穿着的是美國著名設計師Ralph Lauren的服裝，但更多的時候她還是會選擇歐洲大牌服裝。此外，與Ralph Lauren不同，Lippes和Javits都不是家喻戶曉的明星人物。

梅拉尼婭2017年7月20日在華盛頓出席特朗普的總統就職典禮。她當時穿著由Ralph Lauren設計的粉藍色高領及膝裙，配襯同一色系的手套與高跟鞋出席。（Getty Images）

梅拉尼婭一向以她奢華的品味而聞名。她之前擔任第一夫人時的許多服裝價格高達數千美元：例如，以Lippes的禮服為例，價格從1,000 美元（約7700港元）到超過9000美元（約7萬港元）不等。

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此次就職典禮的裝扮也體現了她對帽子的熱愛：帽沿夠寬，奶油色絲帶與深藍色帽子的對比夠大，即使遮住了戴帽者的眼睛，也能將人們的目光向上吸引。

2025年1月20日，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在美國華盛頓首都參加就職典禮。（Reuters）

時裝專家Lauren Rothman表示：「這是一次絕妙的傳遞信號的方式，它將棕櫚灘和華盛頓特區與國際時尚美學融為一體，同時又能體現出你的外觀所必須傳達的傳統和政治力量。」