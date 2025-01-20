特朗普強勢重返白宮　梅拉尼婭將再成焦點　就職典禮服裝暗藏寓意

【特朗普上任 / 就職典禮日期】梅拉尼婭（Melania Trump）即將再次成為美國第一夫人。對於她的時尚選擇，媒體與公眾的關注度再次集中在她即將選擇穿上就職典禮的服裝。從歷任總統就職典禮來看，第一夫人所選的服裝往往被視為政治立場或文化觀點的隱性表達，就連梅拉尼婭也不例外。



根據美媒CNN、紐約時報，回顧2017年特朗普（Donald Trump，又譯川普）首次就職典禮，梅拉尼婭選擇了由美國服裝品牌雷夫羅倫馬球（Ralph Lauren）設計的天藍色套裝。這件服裝的圓肩設計、立領外套和麂皮手套的搭配，被認為呼應了美國前第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的優雅風格。

這套服裝也傳達了對美國夢的致敬，並具有愛國主義的象徵意涵。

2017年1月，梅拉尼婭（中）在丈夫特朗普就職當日穿上由Ralph Lauren設計的粉藍色高領及膝裙，配襯同一色系的手套與高跟鞋出席。（路透社）

2017年1月20日，特朗普宣誓就任美國第45任總統後，與其他政要一起出席在美國國會大廈舉行的就職午宴。圖為特朗普和第一夫人梅拉尼婭在午宴上低頭祈禱。 （Getty Images）

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在2017年特朗普首度就職總統的典禮晚會上，梅拉尼婭穿上了法國設計師艾爾韋皮埃爾（Herve Pierre）的白色克雷普長裙，無肩帶的設計與微妙的皺褶被解讀為象徵和平與團結。

第一夫人所穿的服裝一直以來都不僅是個人風格的展示，還是向大眾傳遞政治訊息、理念與形象的重要工具。

例如，現任總統拜登的妻子吉爾（Jill Biden）在2021年就選擇了象徵美國50個州的花卉刺繡外套，展現了團結與和諧的訊息。奧巴馬（Barack Obama）的妻子米歇爾（Michelle Obama）則在2009年選擇了當時尚未成名的設計師吳季剛的白色禮服，這不僅是支持新興設計師，也顯示她推崇美國本土設計的立場。

梅拉尼婭的時尚選擇，則更偏向歐洲奢侈品牌，這與她丈夫特朗普的政治立場有關。當時，雖然特朗普提出「購買美國製造、僱用美國人」的口號，但梅拉尼婭卻鮮少選擇美國品牌。她常穿著意大利品牌如Valentino、VERSACE及香奈兒（CHANEL）等奢侈品，而雷夫羅倫馬球的天藍色套裝則是少數幾個例外之一。

梅拉尼婭鮮少選擇美國品牌，較常穿著Valentino、VERSACE或香奈兒（CHANEL）的意大利品牌時尚產品。（jacob-vizek/unsplash）

隨著第二次就職典禮的臨近，時尚界對梅拉尼婭是否會延續過去的選擇仍存疑。部分設計師曾猶豫究竟是該與梅拉尼婭合作，這顯然與特朗普的政治立場有關。然而，梅拉尼婭仍然有自由選擇自己喜愛的品牌，無論是美國本土品牌還是國際奢侈品牌。

梅拉尼婭的時尚選擇將繼續成為眾所矚目的焦點，無論是就職典禮還是其他重要場合，她的每一次亮相都將是外界解讀她形象與傳遞訊息的機會。不過，她是否會再次利用服裝來傳遞政治訊息，或是選擇更加低調、個人化的風格，仍然是未來一大看點。

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