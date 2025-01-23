不只偷瞄「事業線」！朱克柏格再被揭曾對貝索斯未婚妻辣照這樣做

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）20日的就職典禮上，Meta 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，又譯祖克柏），被指出「偷瞄」亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）的胸前。不料，事後還被抓包有在IG上按讚桑切斯的辣照。



綜合外媒報導，就職典禮當天，55歲的前電視新聞主播桑切斯身穿一件1,800美元（約14,017港元）的馬甲式胸衣，搭配合身白色西裝外套，展露事業線，40歲的朱克伯格坐在她旁邊，眼神似乎直盯着她的胸部，畫面被網友瘋傳。

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沒想到，此事還沒平息，眼尖的網友又發現，朱克伯格在他Meta旗下的Instagram上，按讚了桑切斯參加特朗普就職舞會後上傳的照片，再度引發討論。

祖克伯格再被發現按讚了桑切斯參加特朗普就職舞會後上傳的照片。（IG@laurenwsanchez）

祖克伯格再被發現按讚了桑切斯參加特朗普就職舞會後上傳的照片。（IG@laurenwsanchez）

祖克伯格再被發現按讚了桑切斯參加特朗普就職舞會後上傳的照片。（IG@laurenwsanchez）

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有網友開玩笑說：

「你們這樣搞，會害朱克伯格被他老婆殺掉啦！」

「朱克伯格的亞馬遜 Prime會被取消嗎？」



也有人揶揄：

朱克伯格是不是要把IG的按讚功能隱藏了？

更有人挖出，桑切斯去年12月也曾為朱克伯格的照片按讚。

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