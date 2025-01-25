印尼男網紅與毒蛇拍片　遭咬住重要部位險變「蛇吞象」｜有片

印尼有名男網紅經常在社群貼出自己與蛇互動、驚險刺激的影片，吸引不少人追蹤，但近日他貼出的影片中卻出現恐怖一幕，只見1條蛇狠狠咬住他、位置恰巧是褲檔，且無論這名男網紅如何用力都無法使蛇鬆口，畫面曝光後引起熱議。



這位名叫休吉（Anggara Shoji）的印尼男網紅在Instagram上擁有超過36萬名粉絲，他經常貼出自己在野外與蛇互動的影片，只見休吉熟練地應對各種類、大小的蛇，不過本月上傳的1支影片卻格外引人注目，甚至讓不少網友擔心不已。

印尼有名男網紅拍下自己被蛇咬住下體的畫面。（IG@jejaksiaden影片截圖）

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休吉在本月15日上傳的影片中，只見1條黑黃斑蚊的蛇緊緊咬出休吉的褲襠、位置不偏不倚就在下體，且無論休吉如何用力都無法使其鬆口，表情痛苦的他渾身是汗地慢慢坐到地上，這時還能見到蛇的尾巴緊緊纏在休吉的腿上。

無論休吉如何用力，蛇都不願鬆口。（IG@jejaksiaden影片截圖）

影片並未拍到後續休吉是否或如何掙脫的畫面，但不少網友見到影片後被嚇得不輕，更有超過1萬人留言關心休吉。

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眾多網友中有懂蛇的人表示「那是條『黃環林蛇』（Mangrove Snake），牠後尖牙有輕微毒性，我想他知道這一點」，也有人表示「光看畫面就覺得好痛」，不過也有許多人發揮惡趣味，表示「他的後代就這樣沒了」、「你們要不要去開房間？」，甚至有人表示「會需要有人把毒液吸出來」。

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