小丸子長大了　廣瀨鈴新廣告演20年後的她　「滄桑花輪同學」搶鏡

陪伴許多人長大的知名日本動畫《櫻桃小丸子》，過去曾翻拍成真人電視劇。



日本大廠三得利（Suntory）近日也以《櫻桃小丸子》為主題，拍攝一系列啤酒廣告。他們找來26歲女星廣瀨鈴飾演20年後的小丸子，搭配飾演花輪的頹廢系日劇男神小田切讓，引發話題。

日本三得利推出以《櫻桃小丸子》為主題的廣告。（YouTube@サントリー公式チャンネル）

點圖放大看看「長大後的」小丸子、小玉與花輪同學：

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三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT'S於去年年底在日本推出新包裝，近日推出一系列以《櫻桃小丸子》為主題的新廣告。

廣告以小丸子等人物長大後的世界為背景，由女星廣瀨鈴飾演20年後的「頂級版小丸子」。近日以《女法官大人》等電視劇走紅的實力派女演員伊藤沙莉則飾演「頂級版小玉」。「頂級版花輪同學」則由頹廢系男神小田切讓詮釋。

在2月9日播出的「重逢篇」中，頂級版小丸子和小玉時隔20年在紐約的酒吧相見歡。花輪則從一輛豪車中帥氣登場。在預計於13日播出的「信件篇」廣告中，小丸子與小玉將拿著「The PREMIUM MALT'S」，回憶小時候的時光，並在打開時光膠囊的信件後，露出訝異的表情。預計在3月後播出的廣告中，兩人才會與花輪重逢。

廣瀨鈴跟小丸子相當有緣，兩人都是靜岡縣清水市出生，廣瀨小時候的綽號也是「小丸子」。廣告播出後，華麗的陣容也在網上引發話題。許多網友表示：

「小丸子長大後變得太美了」

「伊藤沙莉很適合小玉」

「廣告走向感覺很有趣」

「花輪有點太成熟了吧」



【同場加映】AI繪圖｜經典日本動畫角色「變真人」 千尋百變小櫻仲有小丸子（點擊放大瀏覽）：

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