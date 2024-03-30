櫻桃小丸子配音員TARAKO逝世　電視台4月起先重播　34年未換過人

日本人氣配音員TARAKO於3月4日逝世，終年63歲。她生前為動畫《櫻桃小丸子》（ちびまる子ちゃん）的主角「小丸子」配音長達34年，由於尚未找到接棒配音的人選，電視台宣布4月起動畫暫時重播舊集數。



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據日媒《Sponichi Annex》報道，《櫻桃小丸子》電視動畫播出34年，從未更換過主角配音員。

TARAKO憑獨特聲線增添角色風格，離世前最後一次錄音，是春季特別篇的單元「小丸子，明白水的味道嗎？」，令無數觀眾不捨。

今後誰來配音「小丸子」？富士電視台專務董事大多亮回應，「還沒有決定」、「現在還在挑選中，雖然想要儘早決定，但是仍尚未敲定，4月以後會先按照現在的形式繼續重播，會儘速、早點選出接棒的配音員，再來配合播出」。

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《櫻桃小丸子》在日本被安排每周日晚間6點播出，適逢晚餐時間，可說是觀眾的配飯神作，更是許多人從小看到大的動畫。

而《小丸子》主角的聲音獨特，接棒人選也格外慎重。

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