聖誕節│日本人為何送柑作聖誕禮物？原來與柑橘輸出海外傳統有關

現在正值聖誕季節，大家有聽過「聖誕柑橘」這個詞嗎？這是在加拿大流傳的習慣。

西方國家的聖誕節常發現柑橘類水果的蹤影▼▼▼

好像據說在加拿大，在長不出柑橘類的聖誕節時期裏，他們會將自日本進口的溫州蜜柑稱為「聖誕柑橘」，送給重要的人當禮物。日本的蜜柑在加拿大因為這種理由受到青睞，很令人驚奇對吧。

在日本，有一個地方將這種「聖誕柑橘」的習慣反向輸入回國，進行促銷活動。說到蜜柑，果然還是愛媛縣。而在愛媛縣當中身為最大的蜜柑產地的八幡濱市裏，市民團體提出想要推廣「聖誕柑橘」這樣的訴求，而從這個訴求開始推波助瀾，後來則販售起特別包裝起來的蜜柑等等，拓展着活動。而我們立刻就來向八幡濱市了解了一下這件事！

愛媛縣的心型蜜柑及更多相關圖片▼▼▼

「聖誕柑橘」的習慣，在當地已大幅的逐漸被大家接受了嗎？

「愛媛縣以及鄰近的伊方町，相關民間團體等合而為一，成立了愛顏（えがお）的蜜柑計畫推進協議會，致力於讓聖誕蜜柑真正的普及化……雖然認知度已大幅的提升了，但距離我們的目標，讓『將它送給重要的人當禮物這個習慣』深植人心，則是還有待努力說。我們正在打算想要在今年的「聖誕柑橘慶典」上，更進一步的去推廣給大眾。」

提到八幡濱市，他們也曾做過其他特殊的嘗試，像是栽培誕生自「合格＝五角」這個諧音的五角形的伊予柑「五格伊予柑」等等。「很遺憾的，由於產量並不多，所以並沒有在單獨販售愛心蜜柑，但我們預定以內含愛心蜜柑的聖誕柑橘禮盒這樣的形式，於道之驛『八幡濱Minatto（八幡浜みなっと）』的「Agora Marche（アゴラマルシェ）」等做限定販售，但尚未決定好詳情。」原來如此。一問之下才知道，愛心蜜柑即使在整個地區也只能生產出幾百個左右而已。的確，要將蜜柑種成心形的，感覺相當的困難。

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在栽培愛心蜜柑時，很辛苦的部份、特別注意的，是哪些地方呢？

「我們是在9月左右，將還青澀未成熟的蜜柑塞進木框中，而約50mm左右是最適宜的大小，所以要找到長得剛剛好的。並且，要邊小心維護它不讓木框在途中脫落，邊把它栽培長大。」不管怎麼說，可以收到可愛的愛心蜜柑的話，肯定會很興奮的！對了，剛剛在話題中出現的「聖誕柑橘慶典」也很令人感興趣。

「聖誕柑橘慶典」是好像是在每年12月於八幡濱市舉行，可以請您告訴我們今年的亮點在哪裏嗎？

「亮點是『柑橘點燈』和『冬之煙火』。除了巨大的蜜柑擺設之外，還預定點燈，將Minatto綠地公園（みなっと緑地公園）全體用暖到心坎裏的橘色燈光來點綴成夢幻風格。冬之煙火是『慶典實行委員會』的成員的懇切心願。我想它會成為和贈送給重要的人的愛之蜜柑『聖誕柑橘』互相輝映、羅曼蒂克的瞬間。」冬之煙火！還有用2萬個溫州蜜柑所作出的這個巨大蜜柑擺設也是充滿魄力，高2.8ｍ×直徑7ｍ。點燈也是感覺很值得一看。「以八幡濱港以及向灘的蜜柑山為背景，大大的蜜柑擺設顯得很耀眼。各位可以拍照喔。」

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