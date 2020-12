作品拍成《諜網謎蹤》　英國知名間諜小說家勒卡雷病逝享年89歲

英國知名間諜小說作家勒卡雷(John le Carre)12月12日晚間死於肺炎,享年89歲。他遺下與他結褵近50年的妻子以及4名兒子。

勒卡雷原名戴維.康韋爾(David Cornwell),他在成為小說家之前曾是間諜,其優雅和複雜的敘事定義冷戰間諜驚悚作品,讓評論家對曾被忽略的小說類別讚譽不已。

勒卡雷的經紀人蓋勒(Jonny Geller)在聲明中說,永遠不會再有像勒卡雷這樣的人,又形容他是「無異議的英國文學巨人,對冷戰時期與無畏地說出真相的力量予以定義。」

他也在聲明中哀傷地指出,人們失去的一位英國文學的大人物、一位機智、仁慈、幽默及有智慧的人;而他則失去了一位朋友、一位良師益友以及鼓舞他的人。

圖為2010年9月16日英國作家勒卡雷在倫敦市中心一間書店出席新書發行的簽名活動。(AP)

勒卡雷的知名小說包括《冷戰諜魂》(The Spy Who Came in from the Cold)、《諜網謎蹤》(Tinker Tailor Soldier Spy)、《蘇聯司》(The Russia House)、《驚爆危機》(The Tailor of Panama)、《永遠的園丁》(The Constant Gardener)、《頭號要犯》(A Most Wanted Man)、《夜班經理》(The Night Manager)、《我輩叛徒》(Our Kind of Traitor)等,多部著作也被翻拍成電視劇、電影。

Gary Oldman曾在 2011上映的《諜網謎蹤》一片中,飾演超級情報員George Smiley,影星歌連費夫(Colin Firth)亦有參演這部電影。

「驚慄大師」史提芽京(Stephen King)在Twitter表示哀悼:「這糟糕的一年帶走了文學巨人和人道主義精神的象徵。」加拿大知名作家阿特伍德(Margaret Atwood)也說,勒卡雷是了20世期中葉的關鍵。

↓史蒂芬.金在Twitter表示哀悼