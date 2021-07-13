荷里活藝術總監辭職追夢　從零開始學烘焙　竟造出電影道具級西餅

環球趣聞
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如果荷里活的資深藝術總監，辭職去當甜品師，這聽上去會不會有點太「虧」了？但是Liz Joy這樣去做了，並且她完全證明了，能在荷里活當好藝術總監的人，即使從零開始學做甜點，那也可以成為藝術家級別的甜品大師。

發現自己已經完全喜歡上烘焙之後，Joy就決定辭去了藝術總監的工作，去網上找了大量專業的甜品烘焙課程，還專門請教了不少師傅。

證明強人到哪裏都能成功　看看Liz Joy的追夢之路以及令人驚嘆的荷里活級作品（點圖放大瀏覽）：

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和普通的曲奇餅乾比起來，這種翻糖甜點，最考驗的功夫自然就是翻糖部分的造型設計和製作了。Joy通常選用不易散開或者膨鬆的純素杏仁餅乾麵團來烘焙餅乾，在此之前，還有一項重要的步驟就是設計和勾勒好草圖。對於Joy來說，這個過程就好像是把藝術設計從大螢幕裏搬到甜品盤上。

而這位藝術總監的生活也是如此，雖然荷里活數十年的工作經歷給了她許多成就感，但摘下這個標籤之後，Joy也能從一個小白開始，慢慢練習成為了華麗的甜點藝術家。

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【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】

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