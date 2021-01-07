驗新冠肺炎竟驗出另一半不忠？男友跟自己妹妹同時確診揭曖昧關係

環球趣聞
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TikTok一位用戶上周上傳影片訴苦，稱自己妹妹與男友先後確診新冠肺炎後，竟然無視她的不悅，一起跑到她家的避暑小屋自我隔離，讓她向網友求助「我該單身迎接新年嗎」，但網友幾乎一面倒認為，既然她的男友無視她的心情，還是早點分手為妙。

拍片背景驚見男友跟妹妹親熱　點圖細看女TikTok用戶講述事情經過👇👇👇

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幾乎每位留言的TikTok網友都認為她跟男友早點分手為妙，還說她背景影像裏的妹妹與男友就像是一對戀人。一位網友指出，「妳都說妳覺得不舒服了，他們還去？這件事就夠讓人失望了，鐵定有問題」。

另一位網友表示，「妳都畫線了，他們卻不尊重。姊妹，我覺得妳知道該做什麼了。」還有一位網友指新冠檢測結果沒什麼，「兩人一起不尊重妳才有鬼，妳的男友應該尊重妳畫下的界線」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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