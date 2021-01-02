死神不再受騙了？死囚打18劑毒針不死　疑遭新冠肺炎併發症奪命

美國全國廣播公司（NBC）新聞報道，相關官員去年12月30日表示，俄亥俄州64歲男性死囚布魯姆在2009年被處刑時，被毒針的針頭戳了18次，還是因為行刑職員無法找到可供施打毒針的靜脈而一度倖免，他卻在2019年12月28日疑似因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）併發症死亡。

布魯姆（Romell Broom）1984年在俄亥俄州克里夫蘭綁架和朋友完祊足球比賽後返家的14歲少女特里娜．米德爾頓（Tryna Middleton），將她性侵並殺害，因此被處以死刑。

圖中這張由美國俄亥俄懲教局提供、沒有標明日期的照片中，相中人就是犯下姦殺罪的布魯姆。他在2009年被處以極刑時沒有死去，卻疑死於新冠肺炎的併發症。他在12月28日去世。（AP）

布魯姆在2009年9月15日受刑，當時他53歲。負責行刑的人找不到合適的靜脈施打毒針，他在逾2小時內被人用針頭戳了18次，最終仍無法行刑，只好將死刑推遲。布魯姆直到2020年6月要再次受刑，但俄亥俄州共和黨籍州長德威恩在去年春季宣布緩刑，布魯姆的行刑日期又延至明年三月。布魯姆成為美國少數執行死刑卻仍倖存的囚犯。

然而，布魯姆仍逃不過死神制裁，最終疑似因染疫引發的併發症死亡。隨着新冠肺炎肆虐全美各地，俄亥俄州政府表示，至少124名囚犯疑似染疫或因確診死亡。

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