美國機師飛近51區　拍下神秘「不明三角物體」惹熱議

美國著名的51區（Area 51）位於內華達州，常被外界認為與外星人、神秘研究有關，近日一名私家飛行員獲准沿著基地邊界飛行時，意外捕捉到該區機庫內停放「不明三角形物體」，曝光後掀起網友熱議。

私家飛行員兼業餘攝影師列夫曼（Gabriel Zeifman）去年12月25日駕駛飛機，飛近內華達測試與訓練區（NTTR），此舉經得塔台允許，不然該區通常是限制飛行空域。這讓列夫曼得以一窺NTTR，這是51區的一部分，過程中他拍攝了1000多張照片。

其中，列夫曼在NTTR主設施的南面，看到唯一一個打開著的機庫，裡面停放著一架「不明三角形物體」，雖然因距離遙遠看不太清楚，但它的體積顯得很大，再度引起人們對51區的猜想。

美國著名的51區位於內華達州，常被外界認為與外星人、神秘研究有關，近日一名私家飛行員獲准沿著基地邊界飛行時，意外捕捉到該區機庫內停放「不明三角形物體」，曝光後掀起網友熱議。（圖片來源：Gabriel Zeifman）

一名網友表示：「我很驚訝官方竟讓他靠這麼近，不過連美國政府都承認UFO是真的，他們可能就在該區進行外星技術的逆向工程（Reverse engineering），對此我敢打賭。」

這些照片曝光的同時，美國國防部也正準備將UFO的機密文件公諸於世。

去年12月，總統特朗普（Donald Trump）簽署一項價值2.3萬億美元的疫情紓困法案，其中包括美國參議員暨情報委員會主席魯比奧（Marco Rubio）提出的條款，要求政府機構必須在六個月內發表一份美國空域中「不明現象數據分析」的詳細報告。

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這項由情報委員會提出的條款，更要求美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）提供數據和情報，意味著國防部可能會揭露更多有關「先進航天威脅識別計劃」（AATIP）的高度機密資料。

先前有消息證實，美國當局正研究一系列未來科技，以便在未來數十年繼續在全球軍事居於領先地位。AATIP計劃致力於探索「不明空中現象」，據悉已撰寫一份長達490頁的報告，其中收集了來自世界各地的UFO目擊事件。

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