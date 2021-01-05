夏威夷驚現神秘「藍色UFO」　體積大速度極快　目擊者狂追5公里

夏威夷近日傳出有民眾在夜空之中看到藍色的不明飛行物UFO，一個藍色的棒狀物在夜空中快速的飛行，甚至有民眾追着它5公里之遠，最後親眼目睹它沉落在海洋中，這個神祕的飛行物究竟是什麼不得而知。

上周12月29日晚間8時多左右，夏威夷瓦胡島（Oʻahu）有許多民眾都看到夜空中出現神秘的藍色飛行物，不少民眾拿起手機拍攝這個神祕的飛行物，當地警方也接到不少報案電話。

目擊者稱神祕飛行物「移動得非常快」、「比電線桿還大」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當地民眾莫里亞（Moriah）與伴侶驅車追趕這個神祕的飛行物長達3英里（約5公里）之遠，最後在法林頓高速公路（Farrington Highway）看到飛行物沉入大海之中，他們立刻打電話報警，當警方趕抵時，他們又看到了一道不明白光，與藍色飛行物的運動方向相同，卻在飛越山頭時消失。

莫里亞指出該物體「移動得非常快」，但沒有發出任何聲音，她還強調「比電線桿還大」。另1名目擊者薩賓（Minitina Sape）則把拍攝到的照片、影片公布在網路上，引發熱議。

美國聯邦航空管理局（FAA）發言人格雷戈爾（Ian Gregor）表示，他們在29日晚間有接獲當地警方通知，不過當時該地區並沒有飛機失蹤或發生事故，也沒有任何飛機無故地消失在雷達上。

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