韓國新天地神秘教條曝光 藝人有疑似信徒 被邪教洗腦有多可怕?

新冠肺炎肆虐，韓國本地疫情大爆發，除了疫情狀況令人擔憂，另一關鍵字同樣備受關注——「新天地教會」。在韓國有許多新興的教會，不少教會的教義與傳統基督教或天主教有著不同，因此很多新興宗教也被歸類成「異端」和「邪教」。而其中最具影響力的邪教勢力之一的「新天地教會」近日成爲韓國疫情大爆發的罪魁禍首，而在韓國文化中具有一定影響力的邪教到底蘊藏著怎樣的黑暗力量？

什麼是新天地教會？

新天地教會創辦人李萬熙。（newscj） 在韓國當地「邪教」其實十分常見，不斷有新興教會冒出，而當中所牽扯的勢力涵蓋政治、娛樂等，勢力難以想象。而一些社會事件與邪教息息相關，當中最爲人熟知的要屬「世越號事故」，就有「邪教獻祭」的陰謀論。 新天地教會全名是新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會（韓文：신천지예수교 증거장막성전），1984年由教主李萬熙創建的新宗教團體，迄今已經有超過二十萬名信徒。該教會的基本理念秉信基督教，宗教中同樣有耶穌和聖經，不過信徒們相信李萬熙就是耶穌轉世或是耶穌派來的使者，《聖經》中的隱喻只有教主李萬熙才能明白。

有哪些令人瞠目結舌的教義？

只有14萬4千人能夠上天堂

教會宣稱教主李萬熙是不死之身，而當被教主認可的信徒達到14萬4千人的時候，審判日來臨，教主就會帶領14萬4千名教徒進入天堂。雖然現在新天地的信徒已經超過20萬，但是教會宣稱在這20萬個信徒中，真正的信徒還未到14萬4千人，所以耶穌不會降臨。

信徒們相信只要信了教主也可以成爲不死之身，而且不會韓文就無法得到永生。教會會對信徒洗腦，教育他們只要有反對新天地的人，哪怕是親密的家人或朋友，都是撒旦魔鬼。信徒在教會裏不能使用網絡，幾乎與社會斷絕，如果看批評新天地教會的文章就是有罪的人。

李萬熙講堂對信徒進行洗腦式教育。（NAVER）

更多新天地教會令人毛骨悚然的規矩：（點閱大圖查看）

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支離破碎的家庭

在韓國，被邪教破壞的家庭不計其數，那些被邪教洗腦的人們不惜「斷六親」，將人生全部奉獻給新天地教會。有一位韓國母親的女兒，進入新天地教會後已經長達兩年時間沒有回家，母親去教會打探消息，教會人士卻謊稱不知道。而那些受害者家屬一直不斷抗議，希望能夠找回家人。早前，在教主李萬熙謝罪的記者會上，就有全國新天地受害者團體的成員，高叫「立刻讓我的孩子回家」、「害我的女兒感染武漢肺炎死亡」等口號。

家人被邪教洗腦，受害者家屬組成全國新天地受害者團體。(Naver)

與邪教有關的韓國藝人？

實際上，在韓國有許多藝人被爆是信奉邪教的信徒，之前南韓三大娛樂公司之一的JYP娛樂創辦人朴軫永就被韓國媒體《Dispatch》爆出是邪教救援派信徒，而救援派當時涉及世越號沉船事件。而韓國男演員裴勇俊也被爆與救援派關係密切，兩人之後對報道表示否定。

朴寳劍捲入邪教醜聞。（Naver） 而另一幾乎「零負面新聞」的韓國男藝人朴寳劍也因宗教信仰而曾被推至風口浪尖，當時朴寳劍在Twitter帳號上上傳一張宣傳「耶穌中心教會」祈禱活動的照片，引起爭議的是「耶穌中心教會」一直被視爲異端宗教團體，而教會的創辦人牧師Lee Cho Seok宣稱可進行奇蹟治療，能幫助聾啞信徒恢復聽覺，或者讓視障患者恢復視力，而這些「神力」或「奇蹟」一直爲人詬病。

「耶穌中心教會」創辦人牧師Lee Cho Seok進行「奇蹟治療」：

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如今新天地教會同樣牽扯了不少韓國藝人，今日南韓瘋傳一個「知名演藝人新天地教徒」的名單，當中包括眾多知名藝人如「國民MC」劉在錫、《鬼怪》演員李東旭、女歌手請夏、男團東方神起、元斌等共50人。名單流出後，被列入其中的藝人都透過經紀公司强烈否認，强調是「不實謠言」，不惜一切割斷與新天地教會的關聯。

三部韓劇帶你見識邪教 現實可能比劇情更可怕

#1：《救救我》

這部電視劇可謂是韓國最具代表的關於邪教的劇集，由玉澤演、徐睿知、禹棹煥等人主演，改編自網絡漫畫《走出世界》。該劇講述四名無業青年與一名被邪教選爲靈目的女生，揭穿邪教組織陰謀的故事。劇中邪教「新上帝教」會囚禁毒打不聽話的教徒，甚至還做出埋屍殺人、性侵等惡行，而教徒們會把教主的洗臉水或洗腳水當作是聖水，毛骨悚然的劇情讓人背脊發涼。

由玉澤演、徐睿知、禹棹煥等人主演。（《救救我》劇照）

#2 《救救我2》

因第一季的好口碑，而開拍《救救我2》，改編自韓國導演延尚昊的動畫電影《僞善者》，講述因建設水庫，村鎮創立了宗教團體，村民一個個陷入邪教。看上去善良和藹的長老和牧師背後心懷鬼胎，而被稱爲「鎮上瘋子」的男主角看上去兇惡，實際卻是能看清真偽的人，他決心揭穿不可告人的陰謀而孤軍奮戰。

人心其實最可怕。（《救救我2》劇照）

#3 《小神的孩子們》

這是以靈異懸疑爲題材的刑警電視劇，故事始於一起宗教集體自殺事件，講述一個擁有高智商的精英刑警與一名有靈異體質、能夠預知未來的女警官，一同携手追查神秘邪教團體的案件。

宗教成爲殺人的武器。（ 《小神的孩子們》劇照）

參考資料：HimmTV 韓國讚養