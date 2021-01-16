Playboy巴西美女模特兒靠自慰減肥　每周燃燒2000卡路里被指誇大

《花花公子》雜誌（Playboy）女模特佩雷拉（Nathali Pereira）最近向媒體表示，自己靠自慰的方式每周消耗了2000卡路里的熱量，且長久以來以此替代在跑步機上運動的方式。不過消息一出後，她的不少粉絲都認為不可能，雖然有相關學者和健康網站證實自慰可燃燒卡路里，但對比佩雷拉說的數字相差甚遠。

根據《每日星報》報道，花花公子模特，同時也是巴西小姐的佩雷拉透露自己的減肥妙招，她稱自己靠著自慰的方式每周消耗了2000大卡熱量，她說「手淫會消耗卡路里，每次平均可能消耗69大卡，比在跑步機上跑步幾分鐘多為多」，佩雷拉表示自慰會隨着心率的增加消耗卡路里，獲得減肥的好處，但僅靠3分鐘的手淫是不夠的，還需要弄更久。（編按：她完整的意思應是，在一段長時間進行提升心率的手淫，暗示這麼做是要持之以恒。）

+ 6 + 6 + 6

佩雷拉說：「通過這個技巧，我每周可能消耗多達2000大卡的熱量」，不過此話一出，許多人紛紛提出質疑，因為科學家雖指出自慰可釋放內啡肽（endorphins），促進整體健康，且根據Healthline健康網站表示，一次頂多消耗5至6大卡的熱量，與佩雷拉說的數據不吻合，差異太大。不過佩雷拉仍堅持自己的想法，並貼出一系列性感照片，展示自己的身材佐證。

【相關圖輯】法國「陰道訓練法」爆紅 聲稱可延緩老化抗抑鬱 兼具減肥奇效

+ 19 + 19 + 19

延伸閱讀：

買不到！好市多新品「鮭魚親子丼」太誘人 加碼分享邪惡吃法

男子花數百萬娶妻 驚見老婆大腿刺青崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】