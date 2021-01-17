特朗普卸任｜伊萬卡往哪去？美媒稱「第一千金」將轉換舞台

美媒1月15日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）女兒伊萬卡（Ivanka Trump）會參選佛羅里達州（Florida）參議員，而且根據分析，她是有機會拿下議席的。

美國政治新聞網站Politico在1月15日的報道引述共和黨人士及美國總統特朗普（Donald Trump）家族盟友稱，至少3名特朗普成員有意競選公職。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述一些消息人士稱，伊萬卡夫婦在4年前從紐約搬到華盛頓時曾就他們的決定，分享兩人的想法。進入白宮對他們來說，是實現他們野心的一碟輕鬆開胃菜；庫什納（Jared Kushner）會成為全球政治的參與者，伊萬卡則希望自己在取得更高的地位方面勝券在握。

現時有關伊萬卡想在2022年參選佛州參議員、挑戰現任參議員魯比奧（Marco Rubio）的傳言愈來愈多。

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《坦帕灣時報》前政治編輯、公共策略公司Mercury Public Affairs顧問史密斯（Adam C. Smith）稱，伊萬卡仍有可能在佛州勝選，因當地特朗普支持者群體強大而寬容。