緬甸驚現顏值超高和尚　身高188cm擁結實腹肌　真正身份大有來頭

印象中的和尚都是慈眉善目，吃齋唸佛，這個和尚有顏值有身材，完全顛覆你三觀。覺得他很眼熟嗎？這位帥哥叫Paing Takhon，是緬甸富二代、當紅演員兼模特兒，他在元旦許下新年新希望「出家10天」，有網友在Dcard分享他的IG光頭帥照，網友紛紛表示「想出家了」。

「地表最型和尚」照片即刻睇：

Paing Takhon目前24歲，在IG上擁有近90萬粉絲，身高188厘米的他，有着超多刺青、結實腹肌和逆天大長腿。他在2014年出道成為模特兒，目前是OPPO手機的代言人，也是第一位走上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）騷場的緬甸模特兒，帥氣的模樣撞臉許多亞洲帥哥，包括始源、王陽明、木村拓哉、還曾被譽為「狂野版金秀賢」，多才多藝的他，2019年時還被《緬甸時報》選為十大演員之一。

Paing Takhon的IG不僅有帥照，還有許多他跟貓狗的合照，可以看出他是一個愛動物的男人，對毛小孩總露出無限寵溺的神情，帥哥加動物，魅力真的讓人無法擋。

看完Paing Takhon的帥照，網友口水直流，「看到長髮直接被驚艷了，超帥耶」、「各位抱歉我先出家一步」、「肌肉好讚，這個我可以！」「帥到我這個直男都排卵了」、「出家後更帥了」

更多Paing Takhon靚相：

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