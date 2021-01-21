拜登就任｜Lady Gaga獻唱國歌　配襯大型胸針傳遞和平訊息

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-21 13:25

美國流行樂壇天后Lady Gaga獲邀出席1月20日總統拜登（Joe Biden）的就職典禮，並獻唱國歌。她身穿意大利品牌Schiaparelli的高級定製服裝出席，衣襟配襯一個鴿子叼橄欖枝的大型胸針。她解釋，挑選這個胸針是想傳遞和平訊息。

Lady Gaga身穿羅斯伯里（Daniel Roseberry）設計的高級定製服裝，上半身是海軍藍色長袖外套，下半身是紅色水洗絲綢羅緞裙，衣襟配襯一個鴿子叼橄欖枝的大型胸針。她激昂獻唱國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner），期間一度轉身，向身後飛揚的國旗致意。

Lady Gaga後來發文解釋挑選這個胸針的用意，是想向這個陷分裂的國家傳遞和平的訊息。她寫道：「叼橄欖枝的鴿子。願我們彼此和平共處」。

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

Lady Gaga演出前曾發文，形容於就職典禮為美國人民獻唱國歌是她的榮幸。她期盼大家承認過去，治癒現在，對未來懷抱熱情。

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤️🤍💙🇺🇸 — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

身穿牛仔褲和黑色襯衫的鄉村歌手加思布魯克斯（Garth Brooks）清唱《奇異恩典》（Amazing Grace）。珍妮弗洛佩斯（Jennifer Lopez）則以白褲搭配同色系大衣登場演唱，期間她以西班牙文讀出宣誓效忠美國的誓詞，「上帝之下的一個國家是不可分割的，所有人都享有自由和正義」。

22歲非裔美國詩人戈爾曼（Amanda Gorman）把過去苦樂交集的四年濃縮成一首詩作，並於典禮朗讀。她是歷來就職典禮最年輕的詩作朗讀者。