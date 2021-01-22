拜登來了　特朗普搬出白宮的24個小時　創下了這些前所未有的紀錄

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-01-22 18:33

在「美國第二國歌」《YMCA》的歡送下，距離新總統就職典禮3個小時之前，特朗普（Donald Trump）拖着妻子的手，慢慢地走上空軍一號的舷梯。「年輕人，別灰心，快振作起來；當你身心俱疲，這裡能讓你找到一百種開心的方法……」《YMCA》的歌詞，襯着特朗普落寞離去的背影，顯得十分諷刺，但他大概也沒心思在意這些小事了。飛機起飛，目的地是特朗普位於佛羅里達棕櫚灘的海湖莊園，給這位75歲老人的4年總統生涯畫上了句號。

從國會騷亂、Twitter帳號被封開始，特朗普在卸任之前引發了各種各樣的鬧劇，一如他在位期間的每一天，越到終點，高潮來得越是猛烈。這一屆美國總統的權力交接，也因此創下了多個前所未有的紀錄。

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150年來第一位不給繼任者面子的前總統

特朗普原本決定將在1月19日離開白宮，但臨一天前他還是決定要摒到20日早上8點才走，這時候距離繼任者拜登（Joe Biden）的就職典禮只有3個小時。根據傳統，在這兩天卸任總統應該要和新總統一起走過許多流程，包括在多個場合共同亮相、帶新總統家人參觀白宮熟悉環境，以及共同出席後者的就職典禮。這些動作的意義，在於展示美國政權的和平交接，但特朗普就是敢明目張膽地對這些傳統嗤之以鼻，擺出一副「該幹嘛幹嘛去吧，爺不玩了」的姿態。

早在上周末他就明確表示過，不會出席拜登的就職典禮，最後的確說到做到，成了南北戰爭之後，近150年來第一個沒有當面和繼任者交接權力的美國總統。全美國甚至全世界都等着在看他灰溜溜離開的樣子，甚至有媒體一直蹲在白宮門口，拍攝工作人員從橢圓辦公室和住所裏往外一樣一樣搬出他的東西。其間，有員工從屋裏扛出了一把漫威電影裡的雷神之鎚，上面還刻裏特朗普的名字，成了美國全網笑柄。

特朗普離開白宮後，按照流程先搭乘直升機前往美國安德魯斯空軍基地，然後搭乘空軍一號回家。按照傳統，美國國防部會在空軍基地為離任總統安排盛大的歡送儀式，但因為和特朗普屢次交惡，美國國防部甚至早前就通過媒體表示不會這樣做。好在最後他們還是給了特朗普面子，拿出了紅地毯、軍樂隊、軍禮炮，但規格顯然降了不少。

特朗普離開白宮一刻▼▼▼

特朗普的歡送現場顯得冷冷清清，更重要的原因是幾乎沒有任何美國政壇要員在場。他們都已經去華盛頓趕拜登的場了。現場除了特朗普的家人，只有稀稀拉拉幾個鐵桿粉絲。特朗普的侄女瑪麗（Mary Trump），以出書曝光老叔的醜聞黑歷史聞名。當天她在接受媒體採訪時不忘「補刀」。「這可能是他一生中最悲慘的日子了，未來他的生活將非常淒涼，沒有免費高爾夫，沒有人阿諛奉承拍馬屁，沒有了媒體24小時關注，社交媒體帳號還被封着呢。別忘了，他還有一堆官司要打。」

最後一天過足權力癮 特赦73人 不包括自己

在交出權力之前，特朗普還是好好過了一把總統特權的癮。在美國，只有總統才能享受的至高權力之一，就是特赦。下至每年白宮的感恩節火雞，上至總統自己，他都有赦免罪罰的權力。就在卸任總統的最後一天時間裏，特朗普赦免了73人，並為另外70人減刑。赦免名單中，爭議最​​大的是他的前顧問、忠心的長期追隨者班農（Steve Bannon）。

因為涉嫌募捐欺詐，班農面臨牢獄之災。特朗普此舉受到了一些道德組織的抨擊，稱「即便是尼克遜都不敢這麼做」。這次73個被赦免的人中還包括饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne），他因為多次非法持槍被判處10年監禁，他也是黑人音樂群體中為數不多的特朗普擁躉。

值得一提的是，特朗普並沒有赦免自己和家人，也沒有赦免他那臭名昭著的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）。在國會暴亂後，特朗普曾認真考慮過提前赦免自己和幾個子女，但白宮法律顧問勸他不要這麼做，因為這相當於不打自招，承認了莫須有的罪行。

而此前發起佔領國會暴動的那些特朗普狂熱粉絲們，就沒有那麼好運了。以大放異彩的「牛頭人」錢斯利為代表，許多衝擊國會的川粉在被捕後都表達過希望總統能特赦自己的願望，但他們並沒有得到搭救，有些人甚至會在監獄裡度過餘生。

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拜登宣誓就職 大牌藝人眾星捧月

那邊廂，拜登的就職儀式有條不紊地進行着。往屆美國新任總統的就職典禮一般會向支持者發放20萬張觀禮票，邀請大家到現場共襄盛舉。但今年出於疫情安全，也考慮到不久前的國會暴亂，進入現場觀禮的人數只有1000人左右。為了填上原本20萬人的空缺，國家廣場的空地上插上了20萬面小彩旗。

和一年來許多大型活動、演出一樣，這次就職典禮也辦成了線上直播，多個網站和社交媒體聯動，吸引了數百萬觀眾在線觀看。為了保障典禮安全舉行，2.5萬國民警衛隊提前進駐了華盛頓駐紮在國會山內外，這個數字是美軍在伊拉克加阿富汗駐軍的5倍，可見此前國會暴動的影響之大。這一天着，美國社交網站上的熱搜話題都是「我們做到了！」「史上最差總統」「特朗普走了」。彷彿美國民眾擺脫了困擾自己四年的噩夢一般，同時表達了對於新任總統的歡迎和期待。

在拜登宣誓就職後的慶祝活動上，流行天后Lady Gaga登台獻唱國歌，她演唱時感情格外飽滿，驕傲的表情上彷彿寫著大大的兩個字：贏了！終於贏了！

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從明星陣仗可以看出，拜登在娛樂界也顯然更比特朗普更受歡迎。除了Lady Gaga外，Jennifer Lopez、Garth Brooks等老牌歌手也在慶典上獻唱。隨後的直播慶祝環節則是由影帝湯漢斯（Tom Hanks）全程主持，相當有排面。

前任留下的窟窿怎麼補？拜登全盤推翻特朗普

在特朗普提前錄製的卸任演說中，一次都沒有提到拜登的名字，而是全程用「新政府」指代，總之就是不服氣。既然如此，拜登也沒必要給特朗普留什麼面子。「在我們國家的歷史中，很少像如今這樣面臨着如此多的挑戰。要戰勝這些挑戰，恢復美國的靈魂並確保美國的未來，就需要比語言更有分量的東西——團結」。

拜登在就職典禮上說道：「我承諾，我會做所有美國人的總統。」這些事，顯然是特朗普沒能做到的，甚至是他刻意避開的。拜登這番話，可以說是相當漂亮的反擊。據拜登新聞秘書普薩基表示，上任後幾小時，拜登會簽署17道行政令，推翻特朗普的多項政策，以實現「推動國家向前進」的目標。其中包括，立即停止修建美國墨西哥邊境牆，重返應對氣候變化的《巴黎協定》，以及重新加入世界衛生組織（WHO）。

更多拜登就職典禮的照片▼▼▼

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回頭來看，這些都是特朗普因為任性留下的爛攤子，拜登要重新修補美國國內的千瘡百孔，也要修復過去四年美國和世界間愈來愈大的裂縫。而與此同時，特朗普已經抵達了他的私人官邸海湖莊園，卸下了一國總統的重擔，可能美美地補了個覺，也可能還因為被彈劾掃地出門生悶氣，甚至籌劃着捲土重來。

按照他的脾氣，Twitter解封他帳號的那天，就是他重回大眾視野的一刻。到時候特朗普又會有怎樣的驚世駭俗之舉呢？沒人能猜到。