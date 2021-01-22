美媒：伊萬卡庫什納出走華盛頓　租住佛州邁阿密豪華公寓

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-01-22 18:03

美國有線新聞網絡（CNN）引述知情人士報道，前總統特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）已經遷出位於首都華盛頓的住所，並於邁阿密（Miami）找到心儀的公寓大樓，簽下一年租約。

報道指，最後一輛搬運公司貨1月21日駛離伊萬卡和庫什納位於卡洛拉馬（Kalorama）的住所。美國有線新聞網絡引述知悉貨車去向的知情人士說，伊萬卡和庫什納的物品將被運到邁阿密。

據稱，他們租住的公寓大樓Arte位於佛羅里達州邁阿密瑟夫賽德（Surfside），月租平均4萬美元，售價介乎700萬至1,500萬美元。公寓距離邁阿密印第安克里克（Indian Creek）很近，二人上月斥資3,200萬美元於當地買地。熟悉他們動向的知情人士指，他們計劃於印第安克里克建屋作為永久居所，期間則於公寓暫住。

伊萬卡和庫什納租住的公寓大樓Arte位於佛羅里達州邁阿密瑟夫賽德。（網站截圖）

報道引述當地的經紀普伊赫（Dora Puig）說：「印第安克里克是邁阿密私隱度最高和最受追捧的住宅，受到希望得到隱私安全保障的高資產淨值人士追捧。」島四周都有保安24小時駐守，保障島內居民免受打擾。