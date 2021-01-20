特朗普卸任｜伊萬卡發文吿別白宮　為拜登賀錦麗成功祈禱

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美國總統特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）1月19日發文，以總統顧問的身份吿別。她表示，作為總統顧問為國家效力是一生的榮幸，並為候任總統拜登（Joe Biden）和候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的成功禱告。

伊萬卡表示，「作為總統顧問為我們國家效力是我一生的榮幸。我為我們所取得的成就而感到驕傲，也為未來感到興奮。我來到華盛頓是為了美國家庭而戰，我離開的時候認為我已經做到了。」

伊萬卡稱，「我希望並相信，美國能夠以積極的方式向前邁進，承認我們之間存在的分歧，並找到使我們如何保持『最偉大國家』的共同點。」她形容，過去四年是一段令人難以置信的旅程，並感謝大家對她的愛和支持。

伊萬卡表示，願上帝賜予拜登和賀錦麗以及所有致力於為公眾服務的領導人、法官和官員以智慧、勇氣和力量，「作為美國人，我們都必須為他們的成功祈禱。」

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