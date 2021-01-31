GME｜美股大戰意外讓這個英國Twitter用戶爆紅　粉絲由400增到3萬

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-31 14:15

美股近日上演散戶大軍迎戰對沖基金，28日卻發生「羅賓漢市場」（Robinhood Markets）等網上證券交易平台突然出手限制用戶買股，引發眾多網友與小股民震怒，有些人卻搞錯Twitter，跑到世界羅賓漢協會（The World Wide Robin Hood Society）討答案，讓這個之前沒沒無聞的英國網絡社團瞬間爆紅。

世界羅賓漢協會強調他們不是角色扮演團體，設立宗旨為推廣正牌羅賓漢，還有傳奇發生地的英格蘭諾丁漢郡與薛伍德森林，Twitter帳號為「@robinhood」，與羅賓漢市場的「@RobinhoodApp」就差3個字母。

美股近日上演散戶大軍迎戰對沖基金，網上證券交易平台「羅賓漢市場」28日突然出手限制用戶買股，引發眾多網友與小股民震怒，有些人卻跑到世界羅賓漢協會Twitter討答案，讓這個英國網絡社團瞬間爆紅。（Twitter@robinhood）

隨着羅賓漢市場限制散戶購入Gamestop等多檔被做空股票的消息曝光，跟隨世界羅賓漢協會Twitter的網友數目也在一天之內從不到400人膨脹到33,000多人，讓小編趕緊澄清，「很愉快擁有全部的新追隨者，我們能否就確認一下，你們知道現正跟隨諾丁漢的世界羅賓漢協會，不是羅賓漢App…如果是…我們在薛伍德森林表達熱烈歡迎」。

這一條澄清推文為世界羅賓漢協會贏得更多人氣，小編隨後也發推文酸羅賓漢市場，「好人們萬歲！從英格蘭諾丁漢致意。這裏是世界羅賓漢協會，我們劫富濟貧。很樂意協助各位抒發怨氣，羅賓漢市場也沒有回覆我們，所以請你們直接推文給他們」。

世界羅賓漢協會跟隨者至30日下午已超過59,000人，社交媒體管理員道格拉斯（Lisa Douglas）向BBC表示，那麼多人有興趣是「完全徹底的意外」，「我們知道羅賓漢市場很長一段時間了，因為我們從沮喪的顧客收到相當暴躁的訊息，但這真的就完全瘋了」。

道格拉斯指出，協會現在必須努力充實網站與Twitter，「這麼多網友跟隨，你就有責任確保他們開心與了解狀況，我想我們接下來幾個月會很忙。」

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