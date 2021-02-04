美78歲婆婆舉159kg槓鈴影片瘋傳　原來大有來頭曾破19項世界紀錄

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健身交流平台powerliftinglegends日前公布一段美國78歲阿嬤蘭登（Nora Langdon）蹲舉的影片。畫面中蘭登舉起159kg、相當於她體重2倍的槓鈴，且這還不是蘭登最佳紀錄，她曾在2年前76歲時舉起187公斤槓鈴，相當於她體重的2.2倍。

78歲仍能舉起「兩個自己」　點擊看看網上熱傳的影片截圖▼▼▼

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愛爾蘭女性生活平台「her」報道，蘭登14年前64歲時開始踏上重訓之路並出賽。至今她已經參加了22次舉重比賽。並獲得20個獎項，打破19項世界紀錄，橫跨2個舉重量級（weight class）。

報道指出，蘭登各項舉重最佳紀錄包括：蹲舉187.5kg、臥推舉92.5kg、硬舉167.5kg。受到疫情影響，蘭登過去一年參加賽事的頻次大幅減少，但她仍在最近一次美國舉重聯合會（APF）的比賽中，獲得握推舉72.5kg的佳績。

網友sergiofuentestrainer認為蘭登的表現非常激勵人心，大讚她的神力，「連年輕的我們都自嘆不如」。網友georgiaferg也說蘭登毅力驚人，舉重的畫面「非常衝擊視覺」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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