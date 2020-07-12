Google Maps七大隱藏功能大公開　AR導航、泊車地點學識用好方便

自從Google地圖的登場以來，對於人類的生活真是大躍進，以後再也不用跟陌生人問路、去國外也不用拿著大張且容易弄丟、弄髒的紙張地圖，對於不熟悉地方的店家評價也只需要動動手指就可以得知，真的為生活帶來很大的方便！不過你知道你已經用很久的Google地圖其實多了很多隱藏功能，而且超好用嗎？ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

點擊圖片即睇七大隱藏功能詳細介紹▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

1. 美食挖掘

Google地圖發展到現在，「在地美食」這塊則發展得越來越好，只要打開Google地圖的「最新動態」或是首頁的「探索」，馬上就會出現附近的「必拍美食」、「饕客最喜歡」、「剛開幕」、「話題地點」甚至是在地人的評論、媒體的報導彙整，讓大家在陌生的地方不怕踩到食物地雷！大家也可以在去吃過的餐廳頁面留下評論，也許會被Google選為饕客，出現在其他人的推薦頁面中！除此之外在Google地圖的首頁還會有外帶和外送兩個按鈕，如果不能去餐廳裡面慢慢吃也可以考慮這個選項，真的超方便！

2. 泊車地點紀錄

很多人停車之後都會忘記停車的地點，不過其實Google Map也可以幫你記錄！大家只要停好車之後在該地點打開Google Map，並且在標示自己位置的藍點上面點一下，就會顯示紀錄泊車位置的按鈕，等到要離開的時候就可以依照Google導航找到車了！

3. 通勤設定

早上開車上班如果擔心遇到塞車，其實Google Map也可以幫你掌握好！只要設定好每天的往返路程，Google地圖就會為你顯示通勤路線的路況，不過先前也有國外的人想得知Google到底是怎麼計算有沒有塞車的，最後意外發現他們其實是偵測該路段有多少手機訊號的存在，因此有時候也會有失準的情況。

▼▼▼相關圖輯：即睇德國藝術家點玩死Google Maps▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

4. 想去的地點紀錄

這個在排出去玩的行程的時候相當好用，只要搜尋想去的地點就可以使用這個快速的記錄下來，在使用地圖的時候只要在附近就會清楚的顯示出來，不怕忘記接下來要去的景點！而且Google現在還分為我的最愛和想去的地方，或是大家也可以自己新增分類，或是與朋友共享、共同編輯這份清單，一起出去玩就不怕只有自己排行程了！

5. 多地點路線

有的時候大家是不是同時不只要去同一個地點，其實你不用一直重新設定Google Map！只要在設定第一個地點後按下旁邊的三個點按鈕，就會顯示「新增路點」，就會設定好全部的路線了，還可以同步設定出發時間，以免遲到！

6. AR導航

其實打開了Google Map還是有常常迷路的情況，此時如果可以對比路邊街景就會方便許多了！而Google今年也開放了AR導航的功能，只要在路線設定裡按下走路的按鈕，就可以選擇「實景」導航，不過同時還要讓手機掃描一下周邊的建築物才會更為精準！

7. 時間軸

先前我們就已經介紹過常用的App會透露位置的資訊，Google Map就是其中一個，在個人頁面中會看到時間軸的選項，App會替你紀錄詳細地去過地點的資訊，好一點的話就是幫助你記憶，不過不好的話就是行程被抓光光，大家可以自己斟酌是否要打開這個功能了。

延伸閱讀：

一秒發掘新外送選擇！Google Map新增「外送」和「外帶」餐廳捷徑按鈕

快檢查一下你的手機！這四種「常用APP」其實會偷偷透露你的行蹤！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：記錄停車地點、一次設定多個路線你都會用嗎？你一定要知道的7個「Google地圖實用功能」！】