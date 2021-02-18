Twitter推特用戶十大最愛用Emoji表情符號排行榜　心心眼僅得第七

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-18 15:00

國外表情符號網站Emojipedia統計出2020年推特（Twitter）十大最常被使用的表情符號。

Emoji表情符號在推特2020年12月的推文中，有20.47％的推文都含有Emoji，相較2018年同期15.82%、2019年18.69％，表情符號在推特的使用度是穩定成長。值得注意的是，跟疫情相關的「🦠細菌Emoji」登上2020年使用增幅最大的表情之一，在3月疫情高峰時使用量最高，同時間😷戴口罩的Emoji也成為推特熱門表情。

😍心心眼僅得第七 🦠細菌人氣急升但能否打入十大？立即看看相關數據及十強排名倒數👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

不過隨着網路表情符號的使用增加，出現的負面討論也逐漸浮現，從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察「讓人討厭的Emoji」聲量趨勢，近一年就有1222筆。

其中2020年12月8日Dcard網友就針對「眨眼+鬼臉」的表情，引起不少留言討論，有人表示「初高中MK妹特別愛」、「用這個符號的不就在講他想被扁嗎」、「應該是中風」單日48筆討論。

2020年11月18日IOS更新後，出現蟑螂（曱甴）Emoji，讓痛恨小強的網友發文「嘎抓Emoji 太噁心了啦」引起24筆回文，11月29日也有人發文覺得「無辜臉」很噁心，底下紛紛留言洗版「裝可愛呀」、「我也覺得這表情超討厭」共21筆討論。

【延伸閱讀】連登仔票選最乞人憎Emoji 冒汗笑、馬騮遮眼入圍 仲有呢個勁寸嘴（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

「阿北出事了」網路聲量爆新高 三大魔性車禍影片永不退燒

醒醒吧你沒有妹妹！日本網紅ARuFa自製「幻想妹妹」 網讚：太有才

北捷謎片風波讓老司機暴動！你還記得流行語「SWAG」是什麼意思嗎？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】