科興疫苗｜官涌接種中心：85歲以上長者可接種　需即場向醫生諮詢

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-05 17:18

新冠肺炎疫苗接種計劃已經開始，一名87歲老翁被昨日（4日）赴佐敦官涌體育館接種中心，被指年紀太大不獲接種。該中心醫務總監郭寶賢稱，該長者本身患有高血壓及心臟疾病，強調85歲以上的長者非絕對不能打針，但到場後需向醫生諮詢，由醫生給予接種意見。中心亦曾為90多歲的健康長者注射疫苗。

官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢。（曾凱欣攝）

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官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，年齡是「相對（接種）禁忌」的高危因素之一，中心會謹慎處理85歲以上的接種者。他強調，該批長者非絕對不能打針，但到場後需向醫生諮詢，報告病歷和病況，再由醫生給予接種意見。他稱，此做法由中心營運首天已開始，中心亦曾為90多歲的健康長者注射疫苗。

他透露，昨日被拒接種的87歲伯伯本身患有高血壓及心臟疾病，「我哋希望長者知道，唔打得都係為咗佢安全著想，況且可能今日唔打得，第日就打得呢。」

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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公務員事務局表示，疫苗接種計劃並沒有設定接種疫苗人士的年齡上限，長者是否適合接種疫苗視乎社區疫苗接種中心、公營及私家診所的醫護人員的評估。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆2月稱，60以上長者可接種科興疫苗，委員會從未就打針年齡設上限。而復星/BioNTech的「復必泰」疫苗，委員會則建議嚴重體弱長者，以及85歲以上長者接種前先由主診醫生進行評估。

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