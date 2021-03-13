哈里梅根專訪｜英國王室是時候「瘦身」？　解除枷鎖活得更加自在

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-13 19:02

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）的訪問引起軒然大波。除了掀起美英兩國媒體兩極的輿論以及大英帝國種族歧視黑歷史以外，還有政客蠢蠢欲動談論脫離英聯邦。貴為全球最具影響力的王室家族再面臨考驗，也再讓人思考英國王室是否應該「瘦身」，讓更加多人去除王室身分的枷鎖。

英國王室是歐洲最大和最富有的王室家族。除了英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和她的近親以外，連她的堂弟妹告羅士打公爵（Duke of Gloucester）、根德公爵（Duke of Kent）和雅麗珊郡主（Princess Alexandra）都是全職王室成員。他們負責代表英女王出席不同活動，開支主要來自女王撥款（Sovereign Grant）。根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，英國人一年為王室承擔開支高達1.07億美元。

王室是上一個時代的遺物，而且「價值不菲」，用納稅人的錢供養一家人過奢華的生活似乎不符合人人平等的普世價值，但為什麼王室還得以存活呢？即使世代變遷，英國王室的影響力仍然不容置疑，哈里和梅根本身正好印證了這點——他們的婚禮有數以千萬的觀眾收看，他們的一舉一動也是媒體的焦點，他們的訪問甚至成為全球的熱門話題。王室是英國軟實力的代表，以他們的影響力為弱勢群體發聲，推動慈善工作，更加能夠轉化成為對投資貿易的實際影響，平均每年為旅遊業帶來5.35億英鎊的收入。

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只是英國王室這種龐大的規模真的有必要嗎？環顧歐洲幾個主要王室，其他王室規模遠較英國王室小。例如荷蘭和挪威王室的成人全職王室成員只有不足十人，納稅人每年承擔的開支只有4,900萬美元。列支敦士登王室更加只有四名全職王室成員，包括親王夫婦和王儲夫婦，甚至不花費納稅人一分一毫。

縮減王室規模絕對能夠減輕納稅人的負擔，但更加重要的是讓無緣繼承王位的王室成員過平凡的生活。瑞典近年就取消了五名王孫的王室名銜，他們雖然保留了封號，但不會再執行官方王室職務，也不會再獲發王室俸祿，被視為是符合現代王室需要的舉動。實際而言，卸下公務或許也讓王室成員能夠活得更加自在和精彩。英國安德魯王子（Prince Andrew）兩位千金雖然繼承了來自父親的公主頭銜，有時也會代表王室出席活動，但她們都不是全職成員，都發展了自己的事業。安妮公主（Princess Anne）的女兒扎拉（Zara Tindall）甚至不是公主，但成為了出色馬術運動員。

圖為英國哈里王子和梅根接受名嘴奧花雲費訪問。（美聯社）

自安德魯王子爆出性醜聞宣布暫停執行王室職務以來，英國全職王室成員就只剩餘12位，但王室開支專家和作家麥克盧爾（David McClure）認為，根據王室開支計算，最理想的全職王室成員數目應該是6位。

其實王儲查理斯（Prince Charles）一直都想「裁員」，將王室核心收窄至王位繼承者和他們的配偶，至於如何處置其他成員則仍然未清楚。但王室最擔心的應該就是卸任成員利用王室的頭銜牟利，甚至損害王室聲譽。例如愛德華王子（Prince Edward）夫婦曾經開設電視製作公司和公關公司，但最終飽受爭議而結束。這或許解釋了，當哈里梅根想離開王室時，為什麼英女王要他們停止使用王室頭銜。哈里梅根出走王室一事證明了王室有必要「瘦身」，但要如何「瘦」就要考驗查理斯的功力。