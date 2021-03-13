哈里梅根專訪播出以來英女王首次公開露面　未提及事件

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-13 10:07

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問播出以來，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）3月12日首度公開露面，但沒有提及事件。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）3月12日與科學家和學童視像通話。（Reuters）

英女王當天趁英國科學周與科學家和學童視像通話，討論美國太空總署（NASA）「毅力號」火星探測器（Perseverance）成功登陸火星表面，又談及英國2月發現隕石，不過完全沒有講及關於哈里夫婦專訪的事。

梅根在訪問大爆王室內幕並指控存在種族歧視。《太陽報》引述消息稱，王儲查理斯王子（Prince Charles）原本想逐點反駁有關指控，但王室不希望捲入「針鋒相對」的鬥爭。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

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