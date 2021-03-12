梅根哈里訪問｜Meghan稱王室收走護照　被質疑「講大話」博同情

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梅根（Meghan Markle）在接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時宣稱2016年與哈里王子（Prince Harry）戀情曝光後，護照就遭到王室職員收走，「連同駕照、汽車鑰匙，那是我最後一次看到它們。」直到她與哈里離開英國，卸下王室職務，護照才獲得歸還。

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但是英國《太陽報》和《每日郵報》報道，從2016到2019年9月，梅根至少出國13次度假，其中12次一定需要出示護照。英國王室成員中，只有女王出國不必攜帶護照。

（編按：梅根在奧花雲費的訪問中表示：「當我加入王室後、直到我來到這裏之前，那是我最後一次的看到自己的護照、駕駛執照、鑰匙。所有東西都交出去。」英國白金漢宮尚未回應，為何這些物品會不在物主手上。

為Netflix片集《王冠》（The Crown）擔任顧問的英國歷史學家及作者萊茜（Robert Lacey）稱，這是為了保護她才這麼做。他說：「根據保安規例，梅根需交出她的駕照。如果她自己駕車出外，她將不獲保護。」

加拿大君主主義者聯盟（Monarchist League of Canada）主席芬奇（Robert Finch）稱他是第一次聽到這種事，但假設中的王室成員重要的個人文件是保存在夾萬中，在宮中嚴密的保安下被保管。）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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