梅根哈里專訪｜威廉王子稱英國王室不是種族主義者　將與哈里對話

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-11 20:11

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）接受美國名嘴專訪大爆王室內幕，並指控存在種族歧視後，威廉王子（Prince William）3月11日首度回應指，他還未與哈里王子對話，但未來將會這樣做，他又指英國王室家庭不是種族主義者。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

將與哈里對話

威廉王子當天在倫敦東部的一個活動上表示「我還未與他（哈里）說話，但我將這樣做。」（I haven't spoken to him yet but I will do）

有人問他王室家庭是否種族歧視者，他回應稱「我們不是一個種族主義的家庭。」（We're very much not a racist family.）

哈里王子與梅根之前接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時，提到有王室成員擔心兩人長子阿奇（Archie）的膚色「有多黑」。奧花雲費之後指，抱怨的人並非英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）或菲臘親王（Prince Philip）。

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