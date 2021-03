梅根哈里專訪｜威廉王子稱英國王室不是種族主義者　將與哈里對話

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-03-11 20:11

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan)接受美國名嘴專訪大爆王室內幕,並指控存在種族歧視後,威廉王子(Prince William)3月11日首度回應指,他還未與哈里王子對話,但未來將會這樣做,他又指英國王室家庭不是種族主義者。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段,兩人爆出多個王室內幕。(Reuters)

將與哈里對話

威廉王子當天在倫敦東部的一個活動上表示「我還未與他(哈里)說話,但我將這樣做。」(I haven't spoken to him yet but I will do)

有人問他王室家庭是否種族歧視者,他回應稱「我們不是一個種族主義的家庭。」(We're very much not a racist family.)

哈里王子與梅根之前接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪時,提到有王室成員擔心兩人長子阿奇(Archie)的膚色「有多黑」。奧花雲費之後指,抱怨的人並非英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)或菲臘親王(Prince Philip)。

