日本學校怪異規則　川崎市有小學體育課「不准學生穿內衣」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-16 19:14

日本學校奇怪規則特別多，川崎市一間小學就因為近日被揭規定「學生上體育課不可穿內衣」惹來爭議。事件一度發酵成網絡熱話，迫使市議會及教育委員會回應事件。

圖為2012年3月，福島南相馬市一間小學的體育館。（Reuters）

事緣川崎市立小學的家長反映，指學校要求學生在上體育課時，不可穿內衣，意味學生更換運動服時，要把內衣脫下。由於在小學高年級時正值女性發育時期，有關規則惹來學生的尷尬及家長的不滿。

有獲悉的市議會議員於3月的議會會議提出議題。市議員山田瑛理指事件令人震驚，或對學生的性教育造成不良影響。

要男教師確認胸部成長才獲豁免

事件曝光後隨即引發熱議，成為網絡熱話。經當地媒體報道，發現禁止穿着內衣褲的學校不止川崎市立小學一間。有受訪家長指有學校甚至出現「男教師確認女學生有胸部的成長，才獲准戴胸圍」的情況，引起嘩然。

川崎市教育委員會會長小田嶋回應事件，提到是「為避免運動後因汗水問題令學生着涼」，曾建議低年級的學生運動課時可以不穿內衣，但強調有關指引必須考慮學生感受，而教委會從未要求學校訂立相關規則。

市教委會發表聲明，指會調查相關事件以掌握市內所有學校現況，並檢討現行制度，在未來新學年一併改善。