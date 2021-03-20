貝佐斯前妻身家數百億再婚嫁中學老師？全球第一富婆你不知道的事

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-21 20:28

結束了與亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）的婚姻，「女首富」麥肯齊（MacKenzie Scott）走出了自己的人生路。

在和前夫、亞馬遜創始人貝佐斯離婚時，麥肯齊分到了超過530億美元的財產，成為世界上最有錢的女人之一。

很多人會想當然認為，這樣站在世界之巔的女性，能看上的男人一定也是精英中的精英，會是個地位不凡的人。但麥肯齊告訴我們，別用世俗的眼光來衡量自己。

地球上最有錢的超級富婆到底選了一個怎樣的男人？（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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麥肯齊一共捐了多少錢？我們可以來簡單盤點一下。去年7月，根據公開數據，麥肯齊在幾個月內向種族平等、性別平等、少數人群權益保護、公共衛生、氣候變化等116個組織，承諾捐款超過17億美元。

而隨着美國疫情愈演愈烈，從去年7月到12月，麥肯齊又向食品銀行和緊急救濟基金等慈善組織捐款了超過41億美元。這樣算來，僅2020一年，麥肯齊就已經捐出了近60億美元。

平均每月捐款超過10億美元 身家反而愈捐愈多（點圖了解更多）▼▼▼

麥肯齊和貝佐斯，兩人的婚姻成了過去時，彼此也有了新的發展。這場硝煙至今，麥肯齊至少在大家的眼中站穩了大女主的形象，不卑不亢，不爭不搶，堅定信念走上了更好的人生道路，值得為她鼓掌。

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