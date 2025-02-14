Elon Musk幼子請求特朗普准許出恭　母倍感安慰：很高興兒子有禮

就任政府效率部的馬斯克（Elon Musk）2月11日攜幼子X AE A-XII（暱稱X）到達白宮橢圓形辦公室，出席特朗普簽行政命令活動。X當日做出諸多「搶鏡」舉動引發網民關注，馬斯克舊愛Grimes表示經網民提示才知他有出席這活動，還對兒子當日舉動表示無奈。



網民在Grimes網上發帖中留言，稱讚年僅4歲的X舉動頗有禮貌，例如對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）耳語：「抱歉，我需要去上廁所」。Grimes表示驚訝，翻看網上影片的片段後回覆，指X不應該以這種姿態出現在公眾面前，無奈表示「很高興他很有禮貌」，之後嘆氣。

X當日活動還在馬斯克發表講話時展現其他動作，表現出人意料，一度搶走另外兩位大人物的風頭，例如一下做鬼臉，一下抱住父親的肩膀，或是插話，分散馬斯克的注意力，還走到總統辦公桌「堅毅桌（Resolute Desk）」附近，在特朗普眼底下挖鼻孔。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克幼子在白宮活動中面見特朗普。（Getty）

特朗普當日活動簽署行政命令，要求聯邦各政府機構配合馬斯克裁撤政府僱員計劃。有孩子出席白宮官方活動的情況並不常見，馬斯克未解釋今次他為何帶兒子參加會議，他之前透露，希望在工作日程繁忙的情況下花更多時間陪伴孩子。