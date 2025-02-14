特朗普Elon Musk「誰才是大佬」？　肢體語言專家解畫

《時代》雜誌最新一期封面，讓億萬富豪馬斯克（Elon Musk），安坐在美國總統辦公桌前，被解讀為刻意激怒特朗普（Donald Trump，又譯川普），也讓2人於2月11日召開的共同記者會備受關注。而英國肢體語言專家詹姆絲（Judi James）分析雙方互動後指出，可從一個細微之處，看出他們真正的地位關係。



特朗普與馬斯克早前在白宮舉行記者會狀況：（按圖了解）



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特朗普與馬斯克2月11日在白宮橢圓形辦公室召開記者會，說明政府效率部（DOGE）削減聯邦政府規模事宜。在與媒體記者交流的30多分鐘裏，特朗普坐在名為「堅毅桌」（Resolute Desk）的辦公桌前，馬斯克站在他旁邊受訪，小兒子X（X Æ A-Xii）一同出席，並且不時展現出活潑舉動，甚至爬到爸爸身上。

《每日郵報》指出，儘管特朗普看似把鎂光燈焦點讓給馬斯克，但肢體語言專家的看法，正好相反。

詹姆絲指出，特朗普坐着，而馬斯克站着，儘管「這給了他高度優勢，但像這樣站在王位後面或旁邊的人，在傳統上，只有維安人員或侍者。」

此外，特朗普介紹馬斯克出場的方式，對於「誰是誰的領袖」而言，意義重大。特朗普當時表示，「我會請馬斯克說幾句話」，讓自己扮演了「推動者」的角色，並且似乎暗示了時間限制。

詹姆絲表示，自從第二任期以來，特朗普的肢體語言出現重要「重塑」，這位78歲的美國總統表明，即使在超級盃（Super Bowl）等較為休閒的活動上，也「沒有絲毫想要炫耀或開玩笑的欲望」，「他現在的形象是一名非常嚴肅的世界領袖，充滿了莊重的氣息，沒有人會想要惹他。」

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