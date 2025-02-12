Elon Musk幼子現身白宮總統辦公室勁搶鏡　站特朗普旁邊挖鼻孔

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（2月11日）簽署要求聯邦各政府機構配合就任政府效率部的馬斯克（Elon Musk）裁減政府僱員計劃的行政命令。主導「揮刀」一事的馬斯克當日帶同幼子X AE A-XII到達白宮橢圓形辦公室，他兒子的表現出乎許多人意料，一度搶走另外兩位大人物的風頭。



2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克的兒子X AE A-XII在白宮橢圓形辦公室中挖鼻孔，他身邊的特朗普好似未注意此事，眼神飄向另一方。（Reuters）

馬斯克在特朗普簽署命令前發表講話並回答問題，他兒子X AE A-XIIX似乎對此缺乏興趣，一下做鬼臉，一下抱住父親的肩膀，或是插話，分散馬斯克的注意力，還走到總統辦公桌「堅毅桌（Resolute Desk）」附近，在特朗普眼底下挖鼻孔。

馬斯克有12名子女，X AE A-XII（左）是當中年紀最小的一位，圖為他2025年2月11日到訪白宮橢圓形辦公室，站在特朗普旁邊時挖鼻孔（Reuters）

馬斯克對兒子的舉動一度面露無奈，將他舉起扛在肩上，誰料X AE A-XIIXX撥弄起馬斯克戴在頭上的黑色MAGA帽，更在父親摘下帽子後玩弄起他的頭髮，或將手指放入父親耳朵中。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克與騎在他肩上的兒子X在白宮橢圓形辦公室出席活動。（Reuters）

X AE A-XII今年4歲，是馬斯克12名子女當中年紀最小的一位，他一現身橢圓形辦公室就引起人們注意，因有孩子出席白宮官方活動的情況並不常見。不過馬斯克未解釋今次他為何帶兒子參加會議，他之前透露，希望在工作日程繁忙的情況下花更多時間陪伴孩子。