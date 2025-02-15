緬甸「最帥和尚」白因訂婚　與未婚妻互動親密　粉絲留言：失戀了

緬甸有著「地表最帥和尚」之稱的28歲男模白因（Paing Takhon，又譯白英），在經歷剃度修行爆紅、反對軍政府被捕入獄又被特赦後，最近宣布與比他大一歲的女友林米亞（Linn Mya Phu）訂婚，並將迎來人生新篇章。白因與女友修成正果的消息傳出後，許多粉絲直呼「失戀」，但仍紛紛獻上祝福，為男神收穫幸福感到高興。



綜合外媒報導，白因2021年按緬甸傳統到寺院短暫剃度修行10天，期間他一組身穿僧袍的照片意外在網上爆紅，讓他瞬間成為焦點，還在同年榮獲TC Candler「全球百大帥臉」冠軍，被粉絲封為「地表最帥和尚」和「緬甸天菜和尚」。

按圖看「地表最帥和尚」照片！

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然而，緬甸軍事政變爆發後，白因因公開支持民主運動而在12月遭軍政府逮捕，並被判處3年有期徒刑，其社群平台也被全面封鎖。在服刑一年後，白因獲特赦提前出獄，隨後重返公眾視野，並經營YouTube與粉絲互動。他也在2024年8月大方認愛，證實自己已和大1歲的林米亞交往多年。

白因去年大方認愛，並在不久後求婚成功。（IG@paing_takhon_official）

今年1月，白因在Facebook發布影片，宣布與林米亞正式訂婚。畫面中，2人身穿淺綠色傳統服裝，在雙方父母的見證下，於庭院草坪完成訂婚儀式。他們2人互動親密，不時牽手、擁抱和親吻，還在回首4年的感情路時感動落淚，場面溫馨感人。

今年1月，白因在Facebook發布影片，宣布與林米亞正式訂婚。（Facebook＠Paing Takhon影片截圖）

隨著訂婚消息傳開，白因不少粉絲都留言哀嘆「心碎了」、「我失戀了」，但更多人為他感到高興，紛紛留言「男神值得擁有幸福」，並獻上祝福。

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