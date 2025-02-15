第13個孩子？保守派百萬網紅自爆5個月前誕嬰孩　父親是Elon Musk

特斯拉（Tesla）創辦人、富豪馬斯克（Elon Musk）育有多名孩子，最新有保守派網紅兼作家、擁有逾100萬粉絲的Ashley St. Clair發文，稱在5個月前誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。馬斯克尚未公開回應。



Ashley St. Clair在社交網站X的圖片（X@Ashley St. Clair）

Ashley St. Clair在社交網站X（前稱Twitter）發文指，「過去我沒有公布此事，以保護孩子的私隱與安全，但近日明顯地有些小報傳媒想這樣做（意指侵犯私隱），不理會將帶來什麼傷害。」

她稱「我計劃容許我們的孩子在正常、安全環境下長大，由於這理由，我希望傳媒顧及孩子的私隱，避免侵擾式的採訪。」

保守派網紅兼作家、擁有逾100萬粉絲的Ashley St. Clair稱在5個月前誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。（X@Ashley St. Clair）

在帖子廣受關注後，她稱「兒童不應在記者採訪範圍。我將會和家人一起度過一段時間，暫時脫離網絡。」

《每日郵報》報道，Ashley St. Clair在約1年前搬到位於曼哈頓（Manhattan）的公寓，租金估計每月1.2萬至1.5萬美元（約9.36萬至11.7萬港元）。

有同一樓宇的住客指，Ashley St. Clair是他看過最早一批取得Tesla Cybertruck的人之一。

Ashley St. Clair屬保守派網紅，她在過去數月發表或轉發多篇支持特朗普及其副手萬斯、或是批評美國國際開發署（USAID）的帖子。她曾出版兒童書籍Elephants Are Not Birds (Freedom Island)。

Ashley St. Clair曾出版兒童書籍Elephants Are Not Birds (Freedom Island)（X@Ashley St. Clair）

53歲的馬斯克過去先後與3名女性共誕下12個孩子，如Ashley St. Clair所言屬實，該名初生嬰兒會是馬斯克的第13個孩子。他過去曾多次表達對人類生育率下降問題的關注，並呼籲人們應該多生孩子，以「防止文明崩潰」。

馬斯克近來不時帶同部份子女出席公開活動，包括與印度總理莫迪的會面，又帶幼子到訪白宮橢圓形辦公室等。