舉重選手遭165kg槓鈴壓頸！掙扎25秒失知覺 老婆奮力搶救終脫困
撰文：ETtoday
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印度舉重選手比什努（Bishnu）日前在訓練中挑戰165公斤的槓鈴臥推，不料卻失手將沉重的器材砸在頸上，令他當場失去知覺。所幸，在一旁的妻子及時發現狀況，並立刻上前奮力搶救，才成功讓比什努脫困，逃過死劫。
綜合外媒報道，事發當時，比什努正在健身房中進行槓鈴臥推訓練。他在成功舉起155公斤的槓鈴後，嘗試挑戰更高重量的165公斤。不料，比什努卻因為力量不繼，不慎失手將槓鈴直接壓在頸部，導致他癱倒在健身椅上動彈不得，場面驚險萬分。
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比什努嬌小的妻子目睹意外後，立刻衝上前試圖將槓鈴移開。然而，165公斤的槓鈴實在太重，她一時無法將槓鈴放回架上，導致比什努被持續壓在器材下長達20多秒。
幸運的是，在妻子不懈的努力下，槓鈴成功傾斜倒向一側。妻子趁機抬起一邊，試圖騰出空間，而比什努也憑藉自身力量，勉強滑落到地面，才得以脫身。
比什努脫險後，妻子立即上前安撫，並幫助他恢復呼吸。比什努事後回憶，「槓鈴壓住我的脖子5秒後，我就完全失去了知覺，甚麼也看不見。如果再被壓久一點，我可能就沒命了。我從椅子上摔落後，過了幾秒才恢復意識。」
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