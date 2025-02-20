Walmart推不到80美元Birkins惹怒愛馬仕　今停售轉賣二手名牌手袋

法國知名精品品牌愛馬仕（Hermès）經典手袋「柏金包」（Birkins）起價高達約1.3萬元，去年12月美國跨國零售企業沃爾瑪（Walmart）推出款式相似但只售78元（約621港元）的手袋大受消費者歡迎。英媒2月16日報道，愛馬仕行政總裁杜馬斯（Axel Dumas）表示，沃爾瑪這樣的抄襲行為非常可惡，與竊取別人的勞動成果無異。目前沃爾瑪已停止銷售該類手袋，並宣布與二手名牌手袋交易平台Rebag合作，販賣各類型精品。



英國《每日郵報》（Dailymail）稱，真正的柏金包由鱷魚皮、短吻鱷皮和一些豪華皮革製成，超限量版售價更達40萬美元。

由於柏金包數量有限，愛馬仕的顧客必須在其他商品上花費1萬元，才會被邀請購買基本款；更有顧客甚至須花費20萬元在其他商品上，才有資格受邀購買限量版。

沃爾瑪的「A貨柏金包」則價格便宜，且有多種顏色可供選擇，因此自去年12月開賣後，該手袋很快就銷售一空並引起外界熱議。

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對此，杜馬斯14日在一場電話會議中透露，沃爾瑪賣「平價柏金包」的確使他感到憤怒、煩惱，覺得對方抄襲他們的知識產權及創造力。

他也坦承，這事屬於「灰色地帶」，很難清楚明言該如何看待這個問題。杜馬斯並補充指，事實上他不認為沃爾瑪製作「A貨柏金包」的決定是惡意行為，反而是對柏金包的一種「致敬」（Compliment）。

這張攝於2024年8月28日的照片中，可以看到位於英國倫敦的知名精品品牌愛馬仕（Hermès）專賣店。（Getty）

沃爾瑪在事件引起熱議後，已決定停止銷售「A貨柏金包」，並宣布與Rebag合作，在Walmart Marketplace販賣不同款式的二手精品貨。