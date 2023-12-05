拿Birkin墊腳　泰國土豪母子「Hermès手袋堆成山」　誇張豪宅曝光

以浮誇、高調又搞笑出名的泰國「富二代母子」Peepy和媽媽Lee，據悉Lee的丈夫去世後留下鉅額遺產，Peepy甚至豪言表示「我家有個Birkin山」，足以可見其雄厚的財力。



多年前母子倆創辦INSTAGRAM帳號peepy_and_mother_lee，用以記錄他們奢華的日常生活，幾百萬的鱷魚皮Hermès愛馬仕直接扔地上，又或者拿Birkin柏金包來當墊腳。

點圖放大看看這對泰國土豪母子Peepy和Lee及其豪宅的照片：

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令人難以置信的土豪作風，再加上自成一體的親子裝穿搭成功圈粉無數，目前已累計超過147K粉絲，以下一起來看看他們驚人的愛馬仕收藏吧！

「金色奢侈品房」多達10個愛馬仕＋7個LV手袋

Peepy和媽媽Lee多次在peepy_and_mother_lee帳號中曬出整間「奢侈品房」的照片，其中一篇貼文中，Peepy和媽媽Lee坐在中央，身後堆滿各種名畫和奢侈品，甚至多到直接擺在地板。

母子倆身穿紅色外套＋黑褲，一個腳踩Supreme聯名球鞋、一個則是Roger Vivier鑽扣皮革運動鞋，一旁的奢侈品手袋包括橙紅色Birkin 40、Lindy 30、兩個橙色Lindy 30、兩個Kelly Lakis 40、兩個鱷魚皮Birkin、兩個黑色Kelly以及七個LV手袋等等，其餘還有像是外套、毛毯、配件不等。

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「白色奢侈品房」右側裝滿Birkin35、40

再來，Peepy和媽媽Lee拍攝的第二間場景「白色奢侈品房」，兩人站在中央，標誌性的太陽眼鏡以及立正站姿，一個手提黃色Birkin 35、一個提黃色Kelly 35，身後的包櫃更是價值不。

上排從左至右分別有墨綠色Birkin 40、黑色鱷魚皮Birkin 35、橙紅色Birkin 40、靛藍色Birkin 30、黑色Birkin 30，還包括右側整面四層收藏，像是大號CHANEL CF、大號LV圓餅包等等，以及後方被遮住的三層，光是畫面中的這些包總價就超過上千萬。

點圖放大瀏覽「白色奢侈品房」照片：

再來，同樣是在「白色奢侈品房」所拍，不過由於坪數超大的關係，角度不同呈現出的擺設也完全不一樣，從這角度來看，以中央全身鏡來區分，右側應該就是前述提及四層包櫃未入鏡的那邊。

由上至下分別有薑黃色Kelly 35、午夜藍Kelly 28、黑色Bolide 31、Shoulder系列紅色、橙色、藍色Birkin以及Shoulder系列黑色、橙色、黃色Kelly ，還有地上擺著的LV彩虹炫光透明旅行袋，左側則為一整面的珠寶牆，光是入境的就高達24條鑽石項鍊。

最後是Peepy和媽媽Lee分別在精品包堆中拍攝的照片（點圖放大瀏覽）：

Peepy身穿紅色亮片襯衫＋黑色褲子，搭配上一雙紅色Christian Louboutin尖頭皮鞋，身後包括愛馬仕焦糖棕Kelly 50、Kelly 25、Birkin 40、紅色Birkin 35、黃色、綠色、藍色Birkin 30、黃色Birkin 35、天空藍Shoulder Birkin、黑色鱷魚皮Kelly 50以及多個MCM手袋，而媽媽Lee則是配戴一條超吸睛的鑽石項鍊，身邊擺著橙色鱷魚皮Birkin 35以及身後黑色鱷魚皮Birkin 25，還有一咖LV棋盤格旅行袋、後背包等等。

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