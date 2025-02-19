日女大胃王每日「啤酒當水飲」　感謝父母給予強健體格不傷身

撰文：中天新聞網
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日本大胃王風潮盛行，要如何在眾多調性相同的競爭者中突顯個人特色是成功的關鍵。一名YouTube創作者就以「豪飲」作為賣點吸人眼球，自稱每天都要喝掉2公升啤酒，令人嘖舌。

日本女大胃王「小金」每天把啤酒如開水般喝：（按圖了解）

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YouTube頻道「金ちゃんTV」的創作者小金特色是「豪飲啤酒」，她表示自己從小學開始就喜歡吃東西，晚餐可以吃掉4、5碗飯。以前只是覺得比較會吃，但上高中後才意識到自己原來是個大胃王。她曾在名古屋一家餐廳進行大胃王挑戰時，吃掉了一盤重達3公斤的肉醬意大利粉、咖哩飯、炒飯和漢堡牛排。酷愛吃麵的她，還曾創下吃掉3.5公斤「蕎麥麵」的紀錄。現在光是一個月的伙食費就要7萬日元（約港幣3500元）。

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在成為YouTube創作者後，由於喜歡喝啤酒，她乾脆以「豪飲」作為個人特色，自稱每天都要喝掉2公升啤酒。在她的影片中可以看到她喝酒就像喝水一般，完全感受不到喝啤酒的飽漲感。

有許多人質疑她這樣的飲食習慣是否會傷身，不過小金表示，自己每年都有做健康檢查，沒有甚麼問題。「我很感謝父母給了我強健的身體。我的父母都喜歡運動，所以吃得很多，我想我繼承了這種特質。」

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儘管如此，過去大胃王健康狀況惡化的新聞時有所聞。中國24歲女網紅潘曉婷以大胃王形象走紅，卻在一次直播時吃東西吃到一半突然暴斃，驗屍報告稱她的腹部嚴重變形，胃裏塞滿食物。而日本知名元祖大胃王小林尊也曾坦言，自己健康出問題，完全感受不到飢餓，也因此宣布引退。

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