南非疑犯「飛簷走壁」逃離法院　場面如Tom Cruise《職業特工隊》

南非約翰內斯堡傑普地方法院（Jeppe Magistrate’s Court）周二（2月18日）開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，疑犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬着大樓橫梁成功落地。影片在網上瘋傳，還有網民形容是重演荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演經典動作片《職業特工隊》（Mission Impossible）、



▼疑犯從法院逃出影片

綜合外媒報道，影片中的主人公是男子Onoshana Thando Sadiki，他被控於一月份在約翰內斯堡克利夫蘭區（Cleveland）犯下入屋盜竊和盜竊罪。疑犯在法官發言時，突然奪門而出。

有影片拍到他出現在法院大樓外牆上，即使風雨交加、建築表面光滑，疑犯仍攀爬着橫樑一層樓一層樓地跳下，最後平安落地並向法院外跑去。

影片在社交平台上瘋傳，有網民調侃道：「他真是個入室盜竊的高手。」「你可以看出他已經習慣了這種訓練，他從容地爬下那幅牆的樣子很像湯告魯斯。」「如果有一場犯罪世界盃，南非每次都會奪得金牌。」

▼疑犯被捕後自述

然而，Onoshana的自由並未持續太久，他在周三就被再次逮捕。在南非媒體《Newslive SA》發布的影片中，Onoshana講述了他的越獄經歷。