15cm縫隙也穿得過！巴西驚現離奇失車事件　只因賊人懂「縮骨功」

巴西一處民居日前遭竊，但鐵門絲毫沒被破壞。屋主調閱監視器才發現，是小偷施展縮骨功，透過鐵門15厘米縫隙鑽入車庫。



據《G1》和《Mais Goiás》等巴西媒體綜合報道，1月28日清晨米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）迪維諾波利斯（Divinópolis）一處民居車庫傳出竊案。

即睇事發經過：（按圖了解）



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監視器畫面顯示，該名竊賊先是在車庫外徘徊，然後試圖從鐵門15厘米寬的窄縫中鑽過，但第一次沒成功。

竊賊還不想放棄，第二度嘗試，到了胸部就卡住，他奮力手撐腳踢，不斷努力讓身子穿過縫隙，沒想到下一秒竟成功了，只見他整個人如蛇一樣溜進車庫裏。

當地警方表示，當天早上三名住在該民居的居民，發現房車的車門敞開沒關，這才發現遭竊了，但弔詭的是，鐵門絲毫沒被破壞的跡象，直到調閱監視器這才真相大白。

而為了能鑽過無比窄的細縫，小偷先是脫掉身上的球鞋和上衣，光着身子硬擠，最後竟然真的鑽過縫隙。

當地報道指出，26歲的嫌犯隔天在市中心一家旅館內被逮捕，他從民居車上偷走了約港幣270元的現金、蘋果充電器及大門遙控器，而車庫內的一輛電單車和一輛兒童腳踏車也被偷走。

被捕時，嫌犯坦承已將偷來的兩輛車脫手轉賣。

據悉，嫌犯前科累累，有毒品販運、襲擊、威脅及竊盜等多項前科。

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