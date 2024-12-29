2024全球百大最美臉蛋　子瑜只能排14　Blackpink的Jisoo也敗給她

美國電影評論網站TC Candler在12月28日公布「2024全球最美臉孔」票選結果，南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜每年都是矚目焦點，結果揭曉，今年獲得第14名，同在韓國異鄉打拼的（G）I-DLE成員葉舒華也排名73位，成績不俗，可謂當之無愧的「台灣之光」。冠軍則由菲律賓演員安德莉雅·布利蘭提斯（Andrea Brillantes）擠下亞軍Jisoo成功登頂。



「2024全球百大最美臉蛋」前10名：

01 安德莉雅·布利蘭提斯（Andrea Brillantes）（菲律賓女演員、模特兒）

+ 5

02 Jisoo（韓團BLACKPINK成員）

韓團BLACKPINK成員Jisoo。（IG）

03 安德烈亞·波提（Andrea Botez）（加拿大職業棋手）

加拿大職業棋手Andrea Botez。（monstercat.fandom）

04 艾芭·巴普蒂斯塔（Alba Baptista）（葡萄牙女演員）

葡萄牙女演員Alba Baptista。（Harpers Bazaar）

05 南希·麥多尼（Nancy Jewel McDonie）（韓國歌手／前韓團MOMOLAND成員）

韓團MOMOLAND前成員Nancy Jewel McDonie。（GMA Network）

06 達莎·塔蘭（Dasha Taran）（俄羅斯模特兒）

俄羅斯模特兒Dasha Taran。（IMDb）

07 ROSÉ（韓團BLACKPINK成員）

韓團BLACKPINK成員ROSÉ。（LIFESTYLE ASIA）

08 Sitala（泰國歌手／前韓團H1-KEY成員）

前韓團H1-KEY泰籍成員Sitala。（Kpopmap）

09 席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）（美國演員）

美國演員Sydney Sweeney。（allure）

10 雅思敏·吐克思（Jasmine Tookes）（美國模特兒、設計師）

美國模特兒、設計師Jasmine Tookes。（Vogue）

曾榮獲「全球最美臉孔」冠軍的周子瑜，已連續10年上榜，今年由去年的第11名小幅下滑至第14名，（G）I-DLE台籍成員葉舒華二度進榜拿下73位，隊友Minnie、宋雨琦分獲41、56名。榜單可明顯看出是K-Pop的天下，人氣女團aespa的Karina、NingNing得到24、77名、IVE張員瑛列於33位，曾蟬聯兩屆冠軍的After School成員NANA（林珍兒）斬獲第20名。

周子瑜今年小幅下滑至第14名。（SeoulSunday）

榜單中就屬BLACKPINK最為亮眼，完全展現大勢女團的氣場，4位成員全數上榜，前10中就有第7名ROSÉ及亞軍Jisoo，Lisa則攻佔第18位、Jennie位居35名。

備受外界關注的去年冠軍Nancy意外下滑至第5名，今年寶座由菲律賓女星安德莉雅·布利蘭提斯登上美顏No.1。好萊塢女星部分，因接連出演多部浪漫喜劇，成為新一代炙手可熱的女演員席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）獲得第9名。

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