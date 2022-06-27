「美國六合彩」電視節目教您玩　男子使出這一招「贏完又贏」

許多人都會透過電視節目，學習到不少生活知識及理財技巧，不料美國一名男子在看了專門傳授「彩券購買策略」的節目後，將其所獲得的秘訣和啟發運用在約90天實測上，結果竟神奇地中了10萬美金大獎，讓人驚訝不已！



根據《UPI》報道，男子領獎時大方透露，他日前看了旅遊生活頻道（TLC）節目《彩券改變了我的一生》（Lottery Changed My Life）後，就決定按照上面的方法來實測買彩券，並維持約90天、每周花25美金在投注站。

中獎者們的現身說法 點圖看看《彩券改變了我的一生》的節目截圖▼▼▼

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男子坦言，其實自己也沒多想，只是單純模仿節目手法做個實驗，結果就幸運地先於第1周贏得500美金獎金，隨後計劃進行至第7週，他又前往南卡羅來納州哈納漢（Hanahan）的一間超商「Kwik Fill」，買了一張強力球（Powerball）彩券，但他當時根本連怎麼玩都不知道。

直到對獎後，男子原以為自己只中2組號碼，沒想到妻子不經意的再次檢查，這才發現他其實中了5組號碼，且男子在購買彩券時還碰巧加購了獎金翻倍的選項，最終讓他直接抱走10萬元美金獎金，並興奮喊：「當我完成3個月挑戰，我要先去買一台新車！」

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據悉，每張強力球彩券售價為2美金，玩家可從69個白球號碼中選擇5個普通號，接着於26個紅球號碼中選擇1個特別號。

此外，玩家也可像這名男子一樣，再多付1美金購買Power Play來令中獎金額加大。

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